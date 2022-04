Bitcoin včera oslabil po vyjadrení šéfa FEDu J. Powella

Zdroj: trader 2.0

Najskôr si teda ukážme ten kľúčový výrok Powella na ktorý včera reagovali trhy: "Podľa môjho názoru je vhodne posunúť sa o niečo rýchlejšie. Myslím si, že zvýšenie o 50 základných bodov bude v máji na stole.“



Reč je samozrejme o májovom zasadnutí FEDu. Hlavnou témou tam opäť bude zvyšovanie úrokových sadzieb. Práve tento výrok poslal včera dole ako indexy, tak aj Bitcoin. Z dlhodobého hľadiska je však táto správa pozitívna, pretože trhy už tento fakt vstrebali teraz. Tým pádom ak FED skutočne zvýši v máji úrokové sadzby o 50 bodov, tak trh by na to mal reagovať úplne minimálne.



Zastavenie rastu a odmietnutie

Práve tento výrok včera spôsobil to, že Bitcoin namiesto prierazu rezistencie začal klesať. Tým pádom sme sa opäť vrátili na dočasný point of control na hladinu 40 418 USD. Aktuálne sa pohybujeme v tomto veľkom triangli. Zdola nás drží veľmi silný support na hladine 37 976 – 39 035 USD. Zhora nás zase drží trendovka od ktorej sme sa včera opäť vzdialili. Myslím si, že ešte niekoľko dní sa budeme pohybovať medzi trendovkou a supportom a potom príde finálny break.







Denný graf stále o tom istom.

Čo sa týka denného grafu, tak práve včerajšie odmietnutie nevyzerá na dennom grafe veľmi priaznivo. Stále platí, že najsilnejší možný support je na hladine cca 38 – 40K. Sú tam silné objemy a zároveň aj spodná hrana channelu. Na dennom grafe stále očakávam dva možné scenáre, ale s rovnakým koncom a to je návrat na 30K.



Práve včerajšie odmietnutie ceny a pokles spôsobilo, že denný graf vyzerá skôr na pokles. Rozhodovať bude práve support na 38 – 40K.







Záver

Včerajší krok Powella bol však pochopiteľný. Pre trhy je určite celkovo lepšie ak takáto správa príde o niečo skôr a trhy majú čas informáciu vstrebať. Ak by totiž prišlo k veľkému prekvapeniu na zasadnutí FEDu, tak trh by to mohol niesť oveľa ťažšie. Stáva sa už pomaly pravidlom, že ak sa FED uchyľuje k zvyšovaniu, tak to dosť priamo naznačuje už dopredu aby trhy nezažili veľký šok.



