Taliansko znižuje energetickú závislosť od Ruska, zvýši dovoz plynu z Afriky

Talianska energetická spoločnosť Eni podpísala s Kongom kontrakt, ktorý umožní zvýšenie produkcie plynu v africkej krajine a následne aj jeho vývoz do Talianska. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť. Dohoda je ďalšou v krátkom období s cieľom znížiť závislosť Talianska od dovozu energií z Ruska. Dovoz plynu by chcel Rím ukončiť do 1,5 roka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.

Afrika je pre Taliansko atraktívnou možnosťou, keďže Eni spolupracuje na projektoch vo viacerých afrických krajinách. To sa rozhodla využiť talianska delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí Luigim Di Maiom a ministrom pre ekologickú transformáciu Robertom Cingolanim.

V rámci dohody s Kongom sa Eni bude podieľať na urýchlení rozvoja projektu skvapalneného zemného plynu (LNG), aby sa produkcia mohla začať v budúcom roku. Kapacita LNG projektu by mala dosiahnuť 4,5 miliardy kubických metrov ročne.

V stredu (20. 4.) podpísali Taliani dohodu s predstaviteľmi Angoly. Tá podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje blízke rokovaniam, počíta s dovozom plynu z tejto krajiny v objeme od 1 do 1,5 miliardy kubických metrov ročne. Podobné kontrakty podpísalo Taliansko aj s Alžírskom a Egyptom. Dohody by mali pomôcť juhoeurópskej krajine postupne sa vymaniť zo závislosti od dovozu ruského plynu.

Rusko sa na talianskom dovoze zemného plynu podieľa približne 40 %. Po invázii Ruska na Ukrajinu sa diverzifikácia energetických zdrojov stala pre Taliansko prioritou, keďže sankcie západných štátov voči Moskve zvýšili obavy Ríma z výpadkov energetických dodávok. Ako povedal vo štvrtok Cingolani pre denník La Stampa, vláda by chcela dosiahnuť nezávislosť od dovozu ruského plynu niekedy v priebehu 2. polroka budúceho roka.