Kríza môže dať priestor na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

dnes 17:46 -

Krízová situácia vyvolaná vojnou na Ukrajine môže byť priestorom na dôsledné využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na energetickú efektivitu, napríklad v oblasti obnovy budov. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá vo štvrtok otvorila v Ríme biznis fórum, tvorené približne 20 slovenskými firmami a 30 podnikateľmi z Talianska.

Medzi firmami sa podľa nej črtá spolupráca napríklad v oblasti batériových úložísk a v iných témach, ktoré súvisia so zelenou ekonomikou. "Musíme diverzifikovať zdroje. To je výzva, ktorej čelí teraz celá EÚ, pokiaľ ide o závislosť napríklad od ruského plynu," vyhlásila Čaputová. Potenciálne krízovú situáciu podľa nej môžeme využiť aj na to, aby sme sa venovali dôsledne napríklad obnoviteľným zdrojom energie. "Toto považujem za veľkú šancu jednak na napĺňanie našich ambícií, aby sme boli uhlíkovo neutrálna krajina do roku 2050. Sú na to alokované aj zdroje v pláne obnovy," konštatovala prezidentka.

V Ríme sa uskutočnilo aj stretnutie medzi zástupcami orgánov spravodlivosti a vymožiteľnosti práva oboch krajín. "Témou bol boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Pre slovenskú stranu bola inšpirácia aj to, ako postupujú pri zaisťovaní majetku a vynucovaní európskych sankcií," ozrejmila Čaputová. Dodala, že taliansku stranu zaujímali slovenské riešenia, konkrétne register konečných užívateľov výhod a register partnerov verejného sektora.

Čaputová sa počas oficiálnej návštevy Talianska stretla aj s predsedníčkou Senátu Mariou Elisabettou Albertiovou Casellatiovou. Zhodli sa, že v súčasnej geopolitickej situácii najmä v kontexte konfliktu na Ukrajine je veľmi dôležitá jednota EÚ.