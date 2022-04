14 bodový plán, ako môže EÚ zaviesť embargo na ruskú ropu

Zdroj: voxeu

Foto: TASR/AP

dnes 0:22 -

Centrum pre výskum hospodárskej politiky vo svojej správe tvrdí, že ak je cieľom znížiť západné financovanie ruského vojenského úsilia, jediným logickým krokom je, aby USA, EÚ, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny prestali nakupovať ruskú ropu a ropné produkty. Aby bolo nezákonné prevážať takýto náklad v tankeroch vlastnených Európanmi. Toto všeobecné ustanovenie by sa opieralo o klauzulu vyššej moci vo väčšine zmlúv pre majiteľov plavidiel, obchodníkov s ropou, poisťovacie spoločnosti a iných poskytovateľov finančných služieb, čo by im umožnilo porušiť existujúce zmluvy bez sankcií.

Niektoré európske a ázijské krajiny sa tiež nevhodne a nemorálne snažia zvýšiť svoje nákupy ruskej ropy. Podľa verejne dostupných údajov je však jasné, že niektoré štáty síce tvrdia, že plne podporujú Ukrajincov, avšak od invázie výrazne zvýšili svoje nákupy ruskej ropy.



Krajiny dovážajúce ruskú ropu





Kľúčovým je vyhnúť sa situácii, v ktorej by EÚ uvalila embargo na dovoz ruskej ropy, čo by malo za následok len to, že viac ropy by prúdilo na ázijské trhy. Vzhľadom na veľký trhový podiel flotíl tankerov vo vlastníctve EÚ je zákaz pre tieto plavidlá prepravujúce ruskú ropu a ropné produkty nevyhnutný na to, aby sankcie mali zmysel.



Embargo EÚ a súvisiaci systém sankcií by sa mohli spojiť s prísne kontrolovaným a centralizovaným systémom výnimiek. Tieto výnimky by umožnili obmedzený nákup ruskej ropy určeným krajinám a v určených tankeroch. Účtované ceny by sa mali monitorovať a mali by sa podľa možnosti stanoviť pod svetovou cenou ropy.



Okrem toho by všetky platby za ruskú ropu v rámci programu výnimiek smerovali na viazané účty pod dohľadom. Prostriedky na týchto účtoch by malo mať Rusko k dispozícii až po uzavretí prímeria a aj v takom prípade by sa mali použiť iba na nákup potravín a liekov – žiadne zbrane alebo priemyselné komponenty, ktoré by bolo možné použiť na výrobu zbraní alebo vojenského vybavenia akéhokoľvek druhu.



Ako dodatočnú záruku by bolo potrebné starostlivo kontrolovať všetky schválené dovozy do Ruska, aby sa zabezpečilo, že sa tam dostanú iba humanitárne zásoby. Okrem všetkých štandardných hraničných kontrol by sa inšpektori menovaní Ukrajinou mali podieľať na kontrole každej zásielky nákladu do Bieloruska alebo Ruska. To by si vyžadovalo najať veľké množstvo inšpektorov, ale v súčasnosti sú v európskych krajinách viac ako dva milióny dospelých ukrajinských utečencov, takže o ľudí, ktorí potrebujú prácu a sú ochotní pracovať, nie je núdza. Ich platy by mali byť vyplácané z ruských ropných viazaných účtov.

Každá krajina, ktorá dostane povolenie na nákup ruskej ropy, by sa mala tiež verejne zaviazať, že časom zníži svoju spotrebu fosílnych palív. Na uľahčenie týchto energetických prechodov by sa mali všetky formy vhodnej technológie široko zdieľať.



Zohľadnenie týchto faktorov a trhových podmienok navrhuje nasledujúci všeobecný prístup:

1. Všetka ruská ropa a ropné produkty by mali byť sankcionované USA, EÚ, Spojeným kráľovstvom a akýmikoľvek ďalšími krajinami, ktoré sú ochotné zastaviť Putinovu vojnu proti Ukrajine. Podobné sankcie by sa mali uplatňovať na Bielorusko.

2. Preprava ropy a ropných produktov ruského pôvodu na akomkoľvek plavidle USA, Európy, Spojeného kráľovstva a iných plavidiel by mala byť zakázaná.

3. Malo by sa tiež zakázať poskytovanie finančných služieb v akejkoľvek forme akémukoľvek subjektu zapojenému do hodnotového reťazca ruskej ropy a zemného plynu.

4. Kombinácia bodov 1, 2 a 3 by sa opierala o zásah vyššej moci vo všetkých obchodných zmluvách o nákupe, preprave a financovaní ruského ropného nákladu.

5. EÚ by mala vyhlásiť úplné embargo na všetku ruskú ropu a hľadať alternatívnych dodávateľov ropy a rafinovaných produktov. Dostupná voľná kapacita v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch sa približne rovná množstvu ropy, ktorú EÚ v súčasnosti denne nakupuje od Ruska.

6. Mal by sa zaviesť systém výnimiek, aby sa umožnil kontrolovaný vývoz niektorých ruských surových a rafinovaných produktov podliehajúcich centrálne vydávaným povoleniam.

7. Správa tohto systému povolení bude nákladná a mali by sa účtovať príslušné poplatky. Počiatočný užívateľský poplatok 50 USD za barel, ktorý platí Rusko, sa zdá byť prijateľný.

8. Medzinárodné povolenia by umožnili vývoz energie za nasledujúcich podmienok:

Všetky výnosy z týchto transakcií idú na viazané účty.

Tieto účty sú zmrazené, kým sa ruské sily nestiahnu z Ukrajiny.

Po rozmrazení možno tieto účty použiť iba na nákup potravín, liekov a iných humanitárnych potrieb.

Dodávky zakúpené na základe licencie sa do Ruska prepravujú len cez niekoľko prísne kontrolovaných pozemných priechodov (vozidlo a vlak), napríklad na hraniciach Poľsko – Bielorusko a na hraniciach Fínsko – Rusko. Okrem miestnych a pohraničných úradníkov EÚ by pri každej kontrole všetkého nákladu mali byť prítomní aj ukrajinskí inšpektori. Všetky zásielky je potrebné bez výnimiek skontrolovať.

9. Ukrajinskí utečenci by mali byť najatí a vyškolení ako inšpektori nákladu. Ich platy by sa mali vyplácať z viazaných účtov. Okrem pomoci s okamžitou úlohou zabezpečiť, aby sa do Ruska nepašovali žiadne zbrane alebo ich časti, pomôže školenie týchto pracovníkov prebudovať ukrajinskú colnú službu v súlade s osvedčenými postupmi EÚ.

10. Centrálny orgán na poskytovanie licencií a povoľovanie inšpekcií by mohol spravovať Medzinárodná energetická agentúra (IEA) konajúca pod vedením príslušných vlád.

11. V rozsahu, v akom sú potrební ďalší špecialisti na obsadenie akéhokoľvek rozmeru tohto úsilia, vrátane monitorovania tankerov, zisťovania, či sú sankcie porušované, a hodnotenia potenciálne sporných finančných transakcií, sú k dispozícii vysokokvalifikovaní Ukrajinci. Vzhľadom na to, že sa odhaduje, že ruská invázia spôsobila takmer 50 % pokles HDP Ukrajiny, zamestnať týchto talentovaných ľudí týmto spôsobom sa javí ako úplne vhodné. Opäť platí, že ich mzdy môžu byť vyplácané z viazaných účtov.

12. V skutočnosti by navrhovaná štruktúra vytvorila „Inverzný OPEC“, zložený z krajín, ktoré sú ochotné obmedziť schopnosť Ruska nakupovať ničivé zbrane. Toto usporiadanie je očividne porušením princípov konkurenčného trhu, ale to isté platí aj pre OPEC.

13. Všetky zúčastnené krajiny by sa mali dohodnúť na čo najrýchlejšom obmedzení svojich nákupov ruských fosílnych palív. Opatrenia na zníženie spotreby ropy by sa mali zaviesť všade so zdieľaním všetkých relevantných technológií. Vlády priemyselných krajín by mali zabezpečiť, aby chudobnejšie krajiny mali rýchly prístup k akejkoľvek technológii, ktorá by im pomohla.

14. Všetky krajiny by zároveň mali pracovať na dlhodobých riešeniach na zníženie svojej závislosti od ropy. Toto úsilie nadobúda veľkú naliehavosť vzhľadom na dôsledky pre národnú bezpečnosť, ktoré zdôrazňuje ruská invázia na Ukrajinu.

Súčasná kríza zdôrazňuje, že je v dlhodobom záujme Európy odstrániť zraniteľnosť spojenú s výrobou energie, ktorú krajiny EÚ nedokážu mať pod kontrolou. Hoci EÚ, USA a ďalšie krajiny urobili veľké kroky smerom k energetickej nezávislosti, ruská invázia na Ukrajinu ilustruje, že potrebujeme väčšiu flexibilitu na absorbovanie veľkých otrasov systému.