Ekonómia: Disciplína, ktorá sa odmieta zmeniť

Zdroj: the atlantic

Foto: getty images

dnes 0:15 -

Koncom 19. storočia sa na scéne prvýkrát objavila jedna z najtrvalejších fiktívnych postáv všetkých čias. Nie, nie je reč o Sherlockovi Holmesovi alebo Oliverovi Twistovi, ale o menej známom, hoci možno vplyvnejšom jedincovi: Homo economicus.



Pôvod termínu je trochu nejasný. Prvé zmienky možno nájsť v textoch oxfordského ekonóma C. S. Devasa v roku 1883. Charakteristiky Homo economicus sa stali časom až príliš známymi. Je nekonečne racionálny, má neobmedzenú kognitívnu kapacitu aj prístup k informáciám, no s osobnosťou muža z reklamy na Marlboro: drsne sebecký, neúnavne materialistický a úplne osamelý ranger. Homo economicus, vytvorený na zosobnenie údajne racionálneho spôsobu, akým sa ľudia správajú na trhoch, rýchlo ovládol ekonomickú teóriu.



V sedemdesiatych rokoch však psychológovia Daniel Kahneman a Amos Tversky urobili veľký objav. Akademici čerpali z psychologických dôkazov, aby ukázali, že činy ľudských bytostí sa rôznymi spôsobmi odchyľujú od železnej racionality Homo economicus: ľudia robia systematické chyby v úsudku, ako napríklad prílišnú pripútanosť k tomu, čo vlastnia, a predsa sú aj viac štedrí a spolupracujúci, než čo sa im pripisuje. Tieto poznatky viedli k založeniu nového odboru, behaviorálnej ekonómie, ktorý sa stal známym pred 10 rokmi, po tom, čo Cass Sunstein a Richard Thaler vydali najpredávanejšiu knihu Nudge (Štuchnutie) a ukázali, ako by toto nové chápanie ľudského správania mohlo mať zásadné politické dôsledky. Keď Thaler získal Nobelovu cenu za ekonómiu, sľúbil, že 1,1 milióna dolárov odmeny utratí „tak iracionálne, ako to len bude možné“.



Ale napriek fanfárám zostáva Homo economicus tvrdohlavo vytrvalou súčasťou učebných osnov ekonómie. Aj keď je pre väčšinu katedier ekonómie v móde mať kurzy behaviorálnej ekonómie, základné požiadavky v ekonómii na mnohých vysokých školách sú zvyčajne obmedzené len na dva podstatné kurzy – jeden v mikroekonómii, ktorý sa zameriava na to, ako jednotlivci optimalizujú ekonomické rozhodnutia, a ďalší v makroekonómii, ktorá sa zameriava na národné alebo regionálne trhy ako celok. Nielenže je štúdium behaviorálnej ekonómie z veľkej časti voliteľné, ale štandardné učebnice používané mnohými vysokoškolskými študentmi uvádzajú len obmedzené odkazy na behaviorálne objavy.







Namiesto toho je prevažná väčšina vzdelávania v oblasti ekonómie výrazne zameraná na štatistiku a ekonometriu. V roku 2010 Inštitút pre nové ekonomické myslenie zvolal pracovnú skupinu na štúdium vysokoškolských študijných programov ekonómie v nadväznosti na správu z roku 1991. Zistil, že v priebehu rokov sa zmenilo „zvýšenie matematickej a technickej vyspelosti“ „nedostatočné na pestovanie návykov intelektuálneho bádania“. Inými slovami, Homo economicus je aj naďalej prítomný v posluchárňach a učebniciach.

Odpor ekonómov začleniť behaviorálne prístupy môže mať vážne dôsledky. To, čo sa študenti učia na hodinách ekonómie, môže zvrátene zmeniť modely a grafy, ktoré majú priblížiť realitu, na ašpiratívne ideály. Štúdie napríklad ukazujú, že absolvovanie kurzov ekonómie môže spôsobiť, že ľudia budú aktívne sebeckejší. Dôsledky sú ešte vyhrotenejšie skutočnosťou, že obchod, predprofesionálnejšia verzia ekonómie, je jedným z najobľúbenejších odborov pre vysokoškolských študentov v Spojených štátoch – asi 40 percent vysokoškolákov absolvuje aspoň jeden kurz ekonómie. Skutočnosť, že behaviorálna ekonómia bola minimalizovaná a mainstreamová s ňou zaobchádzala ako s aberáciou, má veľký vplyv na to, ako študenti rozumejú trhom a svetu vôbec.

Váhanie, či absorbovať poznatky behaviorálnej ekonómie, zo strany dnešných ekonómov je prekvapujúce. Až do objavenia sa Homo economicus bolo používanie psychológie vo výučbe ekonómie štandardom. Napríklad na univerzite v Cambridge, predtým ako bola v roku 1903 zriadená samostatná katedra, sa popri psychológii a filozofii vyučovala aj ekonómia. Až po 2. svetovej vojne, keď sa ťažisko disciplíny presunulo cez Atlantik a úsvit americkej éry v ekonómii znamenal intenzívnejší záväzok k matematickej analýze, s vylúčením všetkého ostatného.



Táto hlboká zmena v učebných osnovách ekonómie vyústila do disciplíny, ktorá je sterilná, hluchá a chýba jej emocionálny impulz. Ale zároveň aj taká, ktorá sa ukázala ako neúčinná vo svojich vysvetľovacích a prediktívnych schopnostiach. Ekonómovia nemajú práve dobré výsledky v predvídaní príslušného vývoja v poslednom čase. Disciplínu ako celok zaskočila veľká recesia v roku 2008 a neskoro si uvedomila raketový nárast nerovnosti. Je ešte horšie vybavená na to, aby sa vyrovnala s hroziacimi seizmickými posunmi na obzore, ako sú napríklad zrýchľujúce sa účinky zmeny klímy alebo to, ako pokroky v umelej inteligencii ovplyvnia pracovný trh. Vzhľadom na značne posilnenú úlohu profesionálnych ekonómov na každej úrovni tvorby politiky je rozsah, v akom je ekonómia odpojená od reality, čoraz alarmujúcejší.



Zavedenie behaviorálnej ekonómie ako povinnej nie je liekom na všetky neduhy, ale viedlo by to k povzbudeniu študentov, aby premýšľali o budovaní ekonomických modelov na skutočných ľudských bytostiach a nie na karikatúre, ktorou je Homo economicus. Ak z behaviorálnej revolúcie plynie hlbšie ponaučenie, je to to, že vrtochy ľudského správania veľmi sťažujú modelovanie. Ekonómovia sa majú čo učiť od iných disciplín, vrátane iných spoločenských a humanitných vied. Pre ekonómov to môže znamenať dávku pokory, no obohatilo by to vzdelanie, ktoré dostávajú ich študenti, aj ich vyhliadky na pozitívne zmeny v reálnom svete. Na Homo economicus by profesori ekonómie mali už dnes, ako na zastaranú postavu, raz a navždy zabudnúť.