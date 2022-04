Výsledky IBM za 1. štvrťrok prekonali očakávania Wall Street

dnes 15:46 -

Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) vykázal za 1. štvrťrok lepšie, ako očakávané výsledky, aj keď jeho zisk klesol.

Konkrétne, spoločnosť so sídlom v meste Armonk v štáte New York, vykázala za tri mesiace do konca marca 2022 zisk 733 miliónov USD (678,51 milióna eur) alebo 0,81 USD na akciu, čo je pokles z 955 miliónov USD alebo 1,06 USD na akciu v minulom roku.

Upravený zisk IBM dosiahol 1,40 USD na akciu, zatiaľ čo analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk 1,38 USD na akciu.

Čistý zisk z pokračujúcich operácií pritom v sledovanom období stúpol o 64 % na 662 miliónov USD, ale celkový čistý zisk klesol o 23 %.

Tržby IBM v 1. kvartáli vzrástli o 7,7 % na 14,2 miliardy USD z 13,19 miliardy USD v minulom roku a prekonali odhady analytikov na úrovni 13,85 miliardy USD.

Uplynulý štvrťrok bol pritom prvý po odčlenení riadených infraštruktúrnych služieb IBM do subjektu s názvom Kyndryl. Tržby Kyndryl sa v uplynulom štvrťroku zvýšili o 5 %.

Tržby zo softvéru, vrátane hybridných platforiem a riešení a spracovania transakcií vzrástli o 12,3 % na 5,8 miliardy USD, zatiaľ čo tržby z poradenstva, ktoré zahŕňa transformáciu podnikov, technologické poradenstvo a aplikácie, sa zvýšili o 13,3 % na 4,8 miliardy USD. Príjmy z infraštruktúry, ktorá zahŕňa Hybrid Infrastructure, Infrastructure Support, klesli o 2,3 % na 3,2 miliardy USD.

Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť uviedla, že teraz očakáva rast tržieb pri konštantných kurzoch na hornom konci jednociferného percenta.