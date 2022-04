Prečo je prvý zahraničný bankrot Ruska od roku 1918 z pohľadu aktuálnej vojny natoľko dôležitý

Zdroj: the conversation

14. apríla 2022

14. apríla 2022 agentúra Moody's Investors Service varovala, že rozhodnutie krajiny uskutočniť platby dlhu vydaného v dolároch v rubľoch by predstavovalo zlyhanie, pretože porušuje zmluvné podmienky. 30-dňová ochranná lehota umožňuje Rusku až do 4. mája previesť platby na doláre. Nesplatenie je jedným z najjasnejších signálov, že sankcie uvalené USA a ďalšími krajinami majú zamýšľaný vplyv na ruskú ekonomiku. Bude to mať však nejaký vplyv na schopnosť Ruska viesť vojnu na Ukrajine?



Rusko má dostatok hotovosti – len zo svojich dodávok ropy a plynu denne vyzbiera ekvivalent viac ako 1 miliardy dolárov – ale má obmedzený prístup k dolárom z dôvodu sankcií uvalených USA. 5. apríla USA zablokovali Rusku používanie dolárových rezerv držaných v amerických bankách na splácanie dlhu, čím Moskve nedali na výber, pokúsila sa uskutočniť platby v rubľoch, ktorých hodnota je od invázie veľmi nestabilná. Ak Rusko nezmení platby na doláre do 4. mája, vláda bude v omeškaní so svojimi zahraničnými záväzkami prvýkrát od roku 1918 , keď boľševickí revolucionári prevzali Rusko a odmietli zaplatiť medzinárodným veriteľom krajiny. Rusko v roku 1998 tiež zlyhalo, ale len s domácim dlhom.



Keď krajina nesplatí zahraničnú pôžičku, medzinárodní investori jej zvyčajne nechcú alebo nie sú schopní požičať viac peňazí. Alebo požadujú oveľa vyššie úroky.



Či už z dôvodu vyšších úrokových nákladov alebo neschopnosti požičiavať si, to núti krajinu znižovať výdavky. Menšie vládne výdavky znižujú ekonomickú aktivitu, zvyšujú nezamestnanosť a spomaľujú rast. Zatiaľ čo niektoré z týchto účinkov, ako napríklad slabší hospodársky rast, sú často krátkodobé, iné dôsledky môžu krajinu prenasledovať roky. Obchod s inými krajinami zostáva pod normálnou hodnotou v priemere 15 rokov po zlyhaní, zatiaľ čo úplné vylúčenie z kapitálových trhov zvyčajne trvá niečo vyše osem rokov.



Napríklad, keď v roku 2001 zlyhala Argentína, peso sa prepadlo, ekonomika sa scvrkla a inflácia prudko vzrástla. Po celej krajine vypukli nepokoje kvôli potravinám, ktoré viedli k rezignácii prezidenta. Hoci sa argentínska ekonomika do roku 2007 zotavila, krajina si naďalej nemohla požičiavať od zahraničných investorov, čo v roku 2014 opäť viedlo k nesplácaniu.







Čo to znamená pre Rusko? Krajina už bola vylúčená z medzinárodných trhov s pôžičkami kvôli sankciám. Vládny predstaviteľ nedávno povedal, že Rusko by sa tiež vyhýbalo domácim pôžičkám, pretože nesplácanie by viedlo ku „kozmickému rastu“ úrokových sadzieb. Jeho značné príjmy z niekedy zľavneného predaja ropy a plynu však môžu krátkodobo pomôcť kompenzovať potrebu požičiavať si, najmä ak dokáže naďalej nájsť ochotných kupcov ako je India a Čína. 14. apríla 2022 Putin priznal, že sankcie narúšajú export a zvyšujú náklady.



Ruská vláda sa usilovne snaží vyhnúť bankrotu. Až do 5. apríla používala svoje vzácne doláre na platby za dlhopisy. Už pred inváziou si vytvorila významnú rezervu v cudzej mene, z veľkej časti preto, aby mohla pokračovať v splácaní dlhov požičaných v dolároch a eurách aj napriek sankciám. Rusko dokonca pohrozilo, že podnikne právne kroky, ak ho sankcie prinútia dlh nesplatiť. Akokoľvek zvláštne to môže znieť, Rusko sa pravdepodobne obáva o svoju povesť – aspoň medzi investormi do dlhopisov. Nesplatenie suverénnym dlžníkom vytvára zlú povesť, ktorej náprava môže trvať roky, ako ukazujú skúsenosti Argentíny. A dlhodobý dopad by mohol byť pre Rusko ešte horší. Dôvodom, prečo je Rusko v tejto situácii je to, že sa rozhodlo napadnúť Ukrajinu napriek opakovaným varovaniam, že by to viedlo k prísnym ekonomickým a finančným sankciám.



Veritelia by sa teda mohli pýtať, či Rusko bude vždy uprednostňovať svoje zahraničnopolitické záujmy pred záujmami veriteľov a trvalo zvyšovať náklady na pôžičky. Ak áno, môže byť pre nich ťažké si požičať na ďalšie roky.



Ďalším rizikom je, že nesplatenie môže umožniť veriteľom zabaviť ruské zahraničné aktíva ako formu splatenia. Medzinárodné sankcie už umožnili krajinám zabaviť alebo zmraziť ruské aktíva, ktoré by sa mohli použiť na splatenie nesplatených dlhov. Jeden výpočet naznačuje, že 50 % veriteľov v nedávnych prípadoch štátneho dlhu sa pokúsilo zhabať aktíva ako alternatívu platby.



Čo to znamená pre ruskú vojnu na Ukrajine?



Kým existoval dlh, vlády viedli vojny s peniazmi iných ľudí. V skutočnosti sa dlh stal takým dôležitým zdrojom moci, že krajiny bez neho len zriedka bojujú. Približne 88 % vojen od roku 1823 do roku 2003 bolo aspoň čiastočne financovaných z prostriedkov požičaných od bánk a iných investorov. Táto realita dokonca preniká do fantastických svetov, ako napríklad „Hra o tróny“, v ktorej je financovanie z Iron Bank of Braavos životne dôležité pre financovanie vojen vo Westerose.







Vedci zistili, že pre krajiny, ktoré nesplácali svoje dlhy alebo majú slabé úverové hodnotenie, je ťažké vybudovať vojenské kapacity, a preto sa zdráhajú chopiť sa zbraní proti iným národom. Krajiny s nižšími nákladmi na pôžičky majú tendenciu vyhrávať vojny, hoci tento efekt je silnejší pre demokracie.



Jedným z dôvodov je, že pôžičky umožňujú krajinám prekonať kompromis medzi zbraňami a maslom. Viac peňazí vynaložených na armádu znamená menej pre blaho občanov, čo môže poškodiť schopnosť vlády zostať pri moci. Zahraničné pôžičky môžu pomôcť prekonať tento problém, ale strata prístupu k úverom núti vládu, aby sa rozhodla.



V krátkodobom horizonte však bankrot pravdepodobne nezmení výsledok ruskej vojny. Neprinúti Putina urobiť nejaké nepopulárne kompromisy, najmä ak Rusko dokáže dosiahnuť svoje nové a obmedzenejšie vojenské ciele v regióne východného Donbasu rýchlo.



To sa zmení, čím dlhšie bude vojna pokračovať. Očakávalo sa, že vojna bude trvať len niekoľko dní, ale silnejšia obrana Ukrajiny, než sa očakávalo, posunula konflikt do ôsmeho týždňa. Prvé odhady ukázali, že dlhotrvajúca vojna by mohla stáť Rusko viac ako 20 miliárd dolárov denne, vrátane priamych aj nepriamych výdavkov, ako je strata ekonomického výkonu.



Ak sa Ukrajina stane zdĺhavou vojnou, ako niektorí analytici očakávajú, potom neschopnosť Ruska požičiavať si peniaze oslabí jeho schopnosť udržať, dodávať a posilňovať svoju pozíciu na Ukrajine a to najmä ak klesnú ceny ropy alebo ak Európska únia bude bojkotovať alebo obmedzovať svoju závislosť od ruskej energie.



Rímsky štátnik Cicero napísal : „Nervos belli, infinitam pecuniam“, čo sa voľne prekladá ako „Kapacita na úspešné vedenie vojny vyžaduje neobmedzenú hotovosť“. A to znamená požičané peniaze. Vojny sa bez toho zvyčajne rýchlo končia.