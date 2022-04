Riešenie mimoriadnej situácie s ČOV v obci Nemecká sa stále nenašlo

dnes 16:16 -

Scenárov na riešenie mimoriadnej situácie v obci Nemecká v okrese Brezno v súvislosti s ďalším fungovaním čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová je niekoľko, ku konkrétnej dohode však zatiaľ nedošlo. Pre TASR to uviedol prednosta Okresného úradu (OÚ) Brezno Ondrej Filipiak.

"Zo strany OÚ sa začalo konanie, ktorého výsledkom by malo byť rozhodnutie o uložení preventívnych opatrení prevádzkovateľovi ČOV. Ak on nevyhovie, nastupujú ďalšie riešenia, a to napríklad zákon o náhradách environmentálnych škôd," priblížil Filipiak.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou v okrese Brezno zasadá od začiatku apríla pravidelne krízový štáb, na ktorom sa diskutuje o krokoch potrebných na riešenie situácie v Nemeckej. "Pripravujeme sa aj v oblasti záchranných zložiek, ak by došlo k odstaveniu elektrickej energie. Minulý týždeň boli odobraté v areáli Petrochemy Dubová vzorky vody, aktuálne sa analyzujú," dodal prednosta OÚ Brezno.

Podľa Filipiaka existuje niekoľko možných riešení problému s ďalším fungovaním ČOV v areáli Petrochemy Dubová, jedným z nich by mohlo byť aj určenie povinnej osoby, ktorá bude zodpovedať za jej ďalšiu prevádzku. Podotkol tiež, že v marci bolo vydané i rozhodnutie o určení povinnej osoby, ktorá by sa mala postarať o environmentálnu záťaž v areáli bývalej rafinérie, zatiaľ však nie je právoplatné.

OÚ Brezno vyhlásil na začiatku apríla mimoriadnu situáciu pre celý okres, a to pre hrozbu odpojenia ČOV v Nemeckej od elektrickej energie. V rámci nej nariadil dodávateľovi elektrickej energie zabezpečiť núdzovú dodávku elektriny, aby nedošlo k zastaveniu jej prevádzky. ČOV totiž čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, no zabezpečuje aj čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú v areáli niekdajšej rafinérie.

Problematická situácia v Nemeckej nastala začiatkom marca, keď spoločnosť PTCHEM z dôvodu nesolventnosti oznámila prerušenie prevádzky ČOV v areáli Petrochemy Dubová. Problémom sa aktívne zaoberá i Ministerstvo životného prostredia SR, odborníci envirorezortu skúmajú možné ekologické dosahy na obyvateľov a životné prostredie v prípade odpojenia ČOV v areáli bývalej rafinérie.

Gudrónové jamy sú skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká. Tá svoju činnosť začala ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Okrem dvojice gudrónových jám v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.