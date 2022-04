ÚVO deklaruje,že problém rastu cien stavebných materiálov rieši od minulého roka

dnes 14:46 -

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) deklaruje, že situáciu okolo nárastu cien stavebných materiálov začal proaktívne riešiť ešte minulý rok. Už vtedy, v dôsledku pandémie COVID-19, bol totiž avizovaný nárast cien v stavebníctve. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

"Úrad mal k tejto téme pracovné rokovania aj s Európskou komisiou, keďže v mnohých prípadoch ide aj o eurofondové zákazky a náš zákon podlieha smerniciam," dodala hovorkyňa.

Ako spresnila, už vlani upozornili na to, že ide o prierezový problém so širším spoločenským dosahom, ktorý sa netýka len ÚVO a pri nájdení systémového riešenia je potrebná súčinnosť viacerých štátnych orgánov. Tie úrad požiadal o spoluprácu. Navrhol vytvorenie systémového riešenia s dôrazom na zaistenie hospodárnosti pri nakupovaní za verejné zdroje v tomto krízovom období.

"Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý podlieha európskym smerniciam, sú pravidlá jasné. To znamená, že ÚVO nie je prekážkou, nákupcovia môžu podpisovať dodatky s tým, že ich musia vedieť zdôvodniť, teda musia uniesť tzv. dôkazné bremeno v súlade so zákonom," podotkla Zvončeková.

Vysoké ceny stavebných materiálov označil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) za problém s tým, že jeho rezort s ÚVO hľadajú spôsob, ako sa s nárastom cien vyrovnať. Minister upozornil, že niektoré ceny stavebných materiálov vplyvom pandémie a vojny na Ukrajine vzrástli aj o viac ako 100 percent. Stavbári hovoria o výraznom zvýšení nákladov a probléme dodržať zmluvné ceny.

Na problém poukázala minulý týždeň aj prezidentka SR Zuzana Čaputová po rokovaní so zástupcami Únie miest Slovenska. Pre nárast cien stavebných materiálov sú podľa hlavy štátu nútené obce a mestá robiť zmeny v už vysúťažených a uzatvorených zmluvách. Prezidentka avizovala stretnutie s predsedom ÚVO Miroslavom Hlivákom, s ktorým chce prediskutovať možnosti metodického usmernenia, aby sa samosprávy nedostali do problémov, ak by uzatvorené zmluvy dodatkovali.