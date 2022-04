Belgicko pripravilo druhý akčný plán boja proti daňovým podvodníkom

dnes 13:01 -

Belgická federálna vláda pripravila druhý akčný plán na riešenie veľkých medzinárodných finančných podvodov a daňových únikov. O zámere federálneho ministra financií Vincenta Van Peteghema informoval týždenník The Brussels Times.

Vládny zámer bol schválený počas revízie štátneho rozpočtu začiatkom apríla.

Podľa informácií The Brussels Times kauzy, ako Panama Papers, ukázali, že existuje mnoho zložitých podvodných schém, na ktoré doplácajú bežní daňoví poplatníci.

"Tí, ktorí sa rozhodnú pre daňové podvody alebo úniky, nespravodlivo zaťažujú pracujúcu strednú triedu. Nemôžem to akceptovať. Približne zo 71 miliárd eur čiernych peňazí ročne sa nezaplatí ani cent na daniach. To sú stratené príjmy, ktoré by sme mohli použiť v čase krízy na podporu rodín, ktoré poctivo platia dane," opísal situáciu Van Peteghem.

Minister už dávnejšie oznámil, že špeciálny daňový inšpektorát najal ďalších 40 vyšetrovateľov špecializujúcich sa na problematiku medzinárodného zdaňovania, ktorých cieľom je odhaľovať páchateľov daňových podvodov a únikov.

V rámci boja proti čiernym peniazom bude možné od 1. júla tohto roku všade platiť digitálne. Registračný pokladničný systém, ktorý majú pohostinstvá a reštaurácie na zaistenie evidencie všetkých platieb, sa rozšíri aj do ďalších sektorov.

Van Peteghem vo svojom druhom akčnom pláne proti daňovým a sociálnym podvodom načrtol súbor 23 opatrení. S cieľom minimalizovať riziko premlčania zložitých prípadov podvodov, obdobie vyšetrovania zložitých medzinárodných finančných schém sa predĺži zo sedem na desať rokov. Spoločnostiam, ktoré bránia vyšetrovaniu podvodných schém sťažením prístupu k počítačovým súborom alebo do budov, hrozí pokuta, ktorú môže uložiť sudca. Daňové úrady budú môcť zadržať zahraničný majetok daňových podvodníkov a obmedzí sa aj pranie špinavých peňazí prostredníctvom realitných spoločností.

"Na konci tohto volebného obdobia si podvodníci musia byť vedomí toho, že to, čo robia, je riskantné. Boj, ktorý vedieme proti daňovým podvodom, je boj celej našej spoločnosti. Každé euro, ktoré dokážeme vymôcť od podvodníkov, znamená o euro menej na daniach," odkázal belgický minister financií.