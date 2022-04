Zvyšuje Putinova vojna ceny komodít?

Zdroj: Project Syndicate

Foto: TASR/AP

dnes 0:52 -

Vysoké ceny komodít hýbu svetom. Inflácia dosiahla v Spojených štátoch aj v Európe 7 %, čo je úroveň nevídaná už desaťročia, pričom európski spotrebitelia strácajú kúpnu silu. Straty zodpovedajú stratám spôsobených ropnými šokmi v 70. rokoch. Ekonomické zotavenie z pandémie je ohrozené zastavením. Nad rozvinutými krajinami od Európskej únie po Japonsko sa vznáša strašiak stagflácie.



Dalo by sa predpokladať, že vojna ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine je hlavnou príčinou prudkého nárastu cien energií a komodít. Rusko je napokon najväčším svetovým exportérom ropy a ropných produktov a spolu s Ukrajinou tvorí tretinu celosvetového exportu pšenice a jačmeňa. Existujú však dva presvedčivé dôvody na pochybnosti o tomto vysvetlení.



Po prvé, vojna neviedla k rozsiahlym prerušeniam dodávok ropy, plynu alebo iných dôležitých komodít (aspoň zatiaľ nie). Samozrejme, na zvýšenie cien môže stačiť samotné očakávanie na trhoch, že hrozí nedostatok. Zdá sa však, že takéto očakávania sú zatiaľ málo opodstatnené. Áno, dodávky pšenice z Ukrajiny boli zastavené a tohtoročná úroda je otázna, keďže ukrajinskí farmári nedokážu obrábať svoje polia. Ukrajina však produkuje len asi 3 % svetovej pšenice, naopak Rusko 11 % a výroba aj export zostávajú bez prerušení.



Navyše, zatiaľ čo Rusko pohrozilo, že preruší dodávky plynu „nepriateľským krajinám“, pokiaľ nebudú platiť v rubľoch, čo je ultimátum, ktoré Európa zatiaľ odmietla, nič nenasvedčuje tomu, že ruská ropa alebo iné komodity budú stiahnuté z trhu. V prípade väčšiny komodít by vojna nemala ovplyvniť ponuku.



Druhým dôvodom pochybností, že vojna je zodpovedná za dnešné vysoké ceny komodít, je to, že k zvýšeniu cien došlo pred inváziou. Index cien komodít Medzinárodného menového fondu zostáva pod vrcholom z roku 2008 a nachádza sa blízko úrovní zaznamenaných v rokoch 2012-13. A spotové ceny plynu sú v súlade s ich „predvojnovou“ úrovňou z konca minulého roka, keď len málokto očakával rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.



Ceny ropy od začiatku vojny vzrástli o 20 %. Avšak ceny zemného plynu priťahujú väčšiu pozornosť, pretože priamo ovplyvňujú účty domácností za kúrenie. Ale práve ceny ropy sú pre Európu oveľa dôležitejšie, pretože hodnota jej dovozu ropy je v priemere asi päťkrát vyššia.



Ak za vysoké ceny energií a komodít nenesie vinu ukrajinská vojna, tak potom čo ich spôsobilo? Jedným z faktorov, ktoré sa na tom podieľali môže byť to, čo ekonómovia nazývajú „prasací cyklus“. Tento výraz pochádza z javu pozorovaného v dánskom priemysle ošípaných: farmári chovali viac zvierat, keď boli ceny vysoké, čím sa vytvoril prebytok, ktorý v nasledujúcom roku znížil ceny, čo spôsobilo, že farmári chovali menej zvierat, ktoré potom predávali za vyššie ceny.



Podobne, keď sú ceny komodít vysoké, existuje väčšia motivácia investovať do prieskumu a ťažby. Ale keď sú relatívne nízke, ako tomu bolo v posledných rokoch, ziskovosť takýchto investícií klesá, čo vedie k zníženiu produkcie a vyšším cenám v rokoch neskôr. A skutočne, Medzinárodná energetická agentúra poskytla presvedčivý dôkaz, že roky nedostatočného investovania do prieskumu znížili výrobnú kapacitu.







Pokles dopytu v roku 2020 spôsobený recesiou COVID-19 zamaskoval tento vývoj. Keď sa však Európa, Ázia a USA začali výrazne zotavovať, nebolo dostatok voľnej kapacity na pokrytie rastúceho dopytu. To vyvolalo tlak na rast cien počas celého roku 2021.



Ďalším faktorom, ktorý prispel k vysokým cenám energií a komodít, mohol byť nárast environmentálnych, sociálnych a vládnych (ESG) investícií, ktorý čoraz viac viedol investorov k tomu, že odmietali financovať prieskum a rozvoj fosílnych palív. Dúfajú, že popretie kapitálu odvetvia fosílnych palív odradí od výroby a podnieti pokrok smerom k zelenej ekonomike založenej na uhlíkovej neutralite.



Tento fenomén sa sústreďuje na Západe. Kým počiatočné investície veľkých západných ropných a plynárenských spoločností medzi rokmi 2015 a 2020 klesli takmer o polovicu, tieto investície zostali stabilné medzi producentmi na Blízkom východe a v Číne dokonca vzrástli. Všetci títo producenti majú rovnaké cenové stimuly, ale západné firmy sú tie, ktoré sa riadia podľa smerníc ESG.



Pochopenie toho, prečo sú ceny vysoké, je nevyhnutné na navrhnutie správnej politickej reakcie. Ak by bola vojna zodpovedná za vysoké ceny, bolo by politicky ťažké odmietnuť cenové stropy a veľkorysé kompenzácie, ktoré by pomohli spotrebiteľom a podnikom vyrovnať sa s týmto nárastom. Navyše by sa dalo dúfať, že ceny po skončení vojny klesnú.



Ak sú však vysoké ceny komodít výsledkom prasacieho cyklu a tlakov ESG, vysielajú trhom primeraný signál. V skutočnosti majú pravidlá ESG viesť k vyšším cenám. V tomto prípade sa ekonomika musí prispôsobiť novej úrovni nedostatku a spotrebitelia by nemali byť kompenzovaní za stratu kúpnej sily.



Samozrejme, tieto vysvetlenia sa navzájom nevylučujú. Všetky tri faktory, prasací cyklus, ESG normy a vojna, pravdepodobne prispievajú k vyšším cenám komodít. Ale cenové trendy pred inváziou naznačujú, že vojna je iba vedľajším faktorom.



Toto nie je politicky najpohodlnejšie vysvetlenie. Ak je vinníkom vojna, zbavuje spotrebiteľov a vládu zodpovednosti za prispôsobenie sa, pričom prví dostanú kompenzáciu a druhí budú mať vyššie fiškálne deficity. Je to však ekonomicky rozumnejšie vysvetlenie, a teda to, ktoré by malo diktovať zodpovednú politickú reakciu, napriek bolesti, ktorú môže úprava priniesť.

Autorom je nemecký ekonóm Daniel Gros, riaditeľ Centra pre európske politické štúdie.