Brexit ohrozuje britské jazykové školy

Británia bývala obľúbeným cieľom pre mnohých zahraničných žiakov, ktorí sa chceli naučiť anglicky. Brexit to však zmenil a mnohé britské jazykové školy sa dostali do existenčných problémov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zväz Tourism Alliance počíta s prudkým prepadom tržieb, ktorý ohrozí 40.000 pracovných miest, uviedol nedeľník The Observer. Pred brexitom podľa zväzu navštívilo Veľkú Britániu prostredníctvom organizovaných školských výletov alebo individuálnych jazykových pobytov viac než 1,5 milióna detí a mladých ľudí, aby sa učili anglicky. Na tieto jazykové pobyty pripadalo okolo 11 % ročných príjmov cestového ruchu.

Teraz mnoho záujemcov o kurzy angličtiny mieri radšej do Írska alebo na Maltu. V Británii síce už neplatia pandemické reštrikcie, ktoré dlho predstavovali veľké prekážky. Po brexite však potrebujú všetci občania Európskej únie (EÚ) pasy a cestujúci z krajín mimo EÚ aj víza.

To má "zničujúci vplyv na veľký počet malých firiem", uviedol šéf Tourism Alliance Kurt Janson. "Kolaps trhu školských výletov je zbytočný, keďže školáci nepredstavujú bezpečnostné riziko. Janson dodal, že deti nezačnú pracovať načierno a ich rodičia budú dbať na to, aby sa vrátili domov. Britská vláda by podľa neho mala spoločne s firmami z odvetvia hľadať pragmatické riešenia.

Zväz English UK, ktorý združuje mnoho jazykových škôl, uviedol, že 15 % jej členov skončilo a ďalších 15 % si nie je istých, či prežijú tento rok. "Takže môžeme stratiť 30 % členov," uviedol šéf zväzu Huan Japes.