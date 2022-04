Služby bezplatnej dlhovej poradne sú v B. Bystrici, vo Zvolene a v Lučenci

dnes 13:16 -

Služby bezplatnej dlhovej poradne, ktorú zriadilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, fungujú aktuálne v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Lučenci. Podobné poradne by do budúcna mali vzniknúť pri každom úrade práce. Pomáhajú ľuďom, ktorí sa dostali do finančných problémov, hromadia sa im výzvy na zaplatenie dlhov alebo exekučné príkazy. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti.

„Cieľom bezplatných dlhových poradní je pomáhať ľuďom dostať sa z dlhov prostredníctvom poradcov z radov psychológov, právnikov a ekonómov. Spojením troch oblastí poradenstva pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom efektívnosti a kvality poskytovaných služieb,“ uvádza kraj.

Cieľovou skupinou sú najmä nezamestnaní, osoby v exekúcii, zadlžení mladí dospelí po odchode z centier pre deti a rodiny, ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby, zadlžení dôchodcovia a bezdomovci, ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi či tí, ktorí uvažujú o oddlžení (osobný bankrot).