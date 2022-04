Nitriansky Muehlbauer pripravuje novú prevádzku aj technologické centrum

dnes 9:31 -

Nemecká spoločnosť Muehlbauer Technologies pripravuje v Dolných Krškanoch pri Nitre novú prevádzkareň priemyselnej výroby kombinovanú s technologickým centrom. Investícia vo výške približne 21 miliónov eur by mala priniesť do roku 2025 až 80 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.

"V priemyselnej výrobe sa plánujú nové technologické procesy pre spracovanie plechu a lakovanie, ako aj rozšírenie existujúcich kapacít," uviedol rezort hospodárstva. Firma by mohla na túto investíciu dostať štátny stimul vo forme úľavy na dani z príjmov v celkovej hodnote 1,95 milióna eur.

Pre Muehlbauer Technologies by išlo v poradí už o tretí štátny stimul. Firma vznikla v roku 2007 a v roku 2009 otvorila novú prevádzku. Na podporu realizácie tejto investície dostala stimul vo forme úľavy na dani z príjmov cez 2,3 milióna eur a dotáciu na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v maximálnej nominálnej hodnote takmer 1,9 milióna eur.

Ďalšiu úľavu na dani z príjmu vo výške 3,9 milióna eur získala spoločnosť v roku 2012, a to na "rozšírenie závodu na vývoj a výrobu špecializovaných zariadení a ich komponentov určených na automatizované spracovanie a odosielanie platobných a iných elektronických kariet".

Jediným spoločníkom Muehlbauer Technologies je nemecký Mühlbauer Holding AG. Skupina má cez 3000 zamestnancov v 35 pobočkách na celom svete. Jej konsolidovaný ročný obrat dosahuje takmer 300 miliónov eur.