Tranzit plynu z Ruska sa v prvej polovici apríla oproti marcu mierne znížil

Dodávky ruského zemného plynu cez Ukrajinu na Slovensko sa v prvej polovici apríla oproti marcu znížili. Na vstupe vo Veľkých Kapušanoch pritekalo v prvých dňoch denne 91 miliónov kubických metrov (m3) plynu, no neskôr dodávky postupne klesli až na 48 miliónov m3 v stredu 13. apríla. Priemerne v apríli pritekalo na Slovensko 76 miliónov m3 plynu denne, čo je oproti marcovým 83 miliónom m3 deväťpercentný pokles. Vyplýva to údajov prepravcu plynu eustream.

Na Slovensko v apríli pritieklo aj vyše 200 miliónov m3 plynu z Česka, no väčšina zemného plynu pokračovala v tranzite do Rakúska a severného Talianska. Na Slovensku zostáva na domácu spotrebu a napĺňanie zásobníkov po zimnom vykurovacom období každý deň približne 12 miliónov m3 plynu.

Doteraz sa tak nenaplnili obavy obchodníkov, že Rusko dodávky plynu zastaví. Niektorí analytici však prerušenie dodávok plynu z Ruska očakávajú v najbližších týždňoch, najneskôr v čase ďalšej splátky, ktorá by podľa rezortu hospodárstva mala byť v druhej polovici mája. Ruský prezident Vladimir Putin totiž požaduje platbu v rubľoch, čo väčšina štátov EÚ odmietla. Putin v takom prípade avizoval prerušenie dodávok.

Analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) odhadli, že pokiaľ by Rusko po 20. máji dodávky plynu skutočne zastavilo, jeho zásoby nám vydržia do augusta až novembra. Pesimistický scenár platí pre prípad, že by spotreba plynu na Slovensku bola podobná ako v minulom roku. Ak by výbery zo zásobníkov kopírovali spotrebu roku 2019, plyn by sa minul začiatkom novembra. To platí za predpokladu, že Rusko bude až do 20. mája plyn dodávať a vláda neurobí žiadne opatrenia na zabezpečenie iných zdrojov zemného plynu. Slovenské zásobníky plynu sú v súčasnosti naplnené na približne 20 % svojej kapacity.