Slováci si za veľkonočný nákup priplatia, mnohí plánujú šetriť

Slováci si za veľkonočný nákup potravín tento rok priplatia, oproti minulému roku sú drahšie o viac ako desatinu. Mnohí preto plánujú na týchto výdavkoch šetriť.

"Očakávame, že ceny potravín budú v najbližších mesiacoch naďalej rásť silným tempom nad 10 % a prispievať k tomu bude aj vojnový konflikt na Ukrajine. Ten ovplyvňuje zdražovanie potravín dvoma spôsobmi," priblížila analytička 365.bank Jana Glasová.

Prvým z nich je zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta aj do cien potravín. Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín a rastlinných olejov, keďže Ukrajina aj Rusko patria medzi najväčších svetových producentov týchto komodít, pripomína Glasová.

Podľa aktuálneho prieskumu Poštovej banky bude tohtoročná Veľká noc pre mnohých Slovákov skromná. Zdražovanie sa na nej zrejme podpíše viac ako koronavírusová pandémia v minulých rokoch. Ľudia ju síce budú oslavovať ako tradičný sviatok, ale väčšina sa chystá šetriť.

Vyše polovica opýtaných vynaloží na veľkonočné pokrmy, pohostenie a výslužky menej peňazí ako minulý rok. U dvoch tretín Slovákov ide o sumu nanajvýš do 200 eur a pätina opýtaných nechce minúť nič.

Aj keď v prieskume 70 % ľudí uviedlo, že Veľká noc podľa nich nadobudla príliš komerčný charakter, šesť z desiatich opýtaných stále dodržiava väčšinu veľkonočných tradícií. Naopak, necelá jedna tretina respondentov považuje veľkonočné sviatky za prežitok a ignorujú ich.

Väčšina tých, čo oslavovať bude, minie podľa prieskumu na výzdobu, pokrmy a pohostenie výrazne menej ako po minulé roky. Najčastejšie zmieňovanou bola suma menej ako 100 eur. Toľko plánuje do sviatkov "investovať" približne 46 % Slovákov. Do 200 eurového limitu sa zmestí ďalších 23 % ľudí. Pätina opýtaných v prieskume uviedla, že na oslavy Veľkej noci neplánuje minúť nič.

"Kým v roku 2020 rástla suma financií minutých na potraviny počas veľkonočného týždňa a vlani bola len o trochu nižšia, tento rok sa Slováci plánujú výraznejšie uskromniť. Rastúca inflácia im veľkonočné nákupy predražila v priemere až o 10 % a mnohí tak musia siahať podstatne hlbšie do vrecka. To sa odzrkadľuje aj v ich plánoch minúť na nadchádzajúce sviatky výrazne menej," vysvetlila hovorkyňa banky Lenka Kalafut Lendacká.

Tradície plánujú podľa prieskumu zachovávať hlavne obyvatelia Prešovského kraja, a to vyše 76 % z nich. Naproti tomu Veľkú noc s tradičnými zvykmi si dopraje menej ako polovica opýtaných z Bratislavského a Banskobystrického kraja. Korešponduje to aj s ich finančnými plánmi. Kým v Bratislavskom kraji neplánuje minúť na oslavy Veľkej noci nič takmer tretina opýtaných, v Prešovskom kraji je to len 10 %.

Viac ako 200 eur je podľa prieskumu ochotných minúť na oslavy len necelých 9 % opýtaných z Bratislavského kraja, v Prešovskom kraji je to až 14,7 % opýtaných. Najmenej ochotní siahnuť hlbšie do peňaženky sú v prípade veľkonočných osláv obyvatelia Trnavského kraja, len 4,7 % z nich.