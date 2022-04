Čistý zisk skupiny Penta vlani výrazne vzrástol na 570 miliónov eur

dnes 15:16 -

Stredoeurópska investičná skupina Penta uzavrela rok 2021 s čistým ziskom 570 miliónov eur, čo je oproti roku 2020 so ziskom 134 miliónov eur viac ako štvornásobný nárast. Na 7,3 miliardy eur sa zo 6,9 miliardy eur medziročne zvýšili aj kumulatívne tržby portfóliových spoločností. Vo štvrtok o tom informovala PR špecialistka spoločnosti Lenka Vargová.

Výsledky skupiny najvýznamnejšie ovplyvnila sieť lekární Dr.Max, Penta Real Estate a sektor finančných služieb. Zlepšiť svoju prevádzku dokázali podľa Vargovej aj nemocnice Penty. Penta Real Estate postavila vlani 1051 bytových jednotiek a ďalších 1726 je vo výstavbe. Na konci minulého roka spravovala Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,2 miliardy eur.

Rok 2021 bol úspešný tiež pre mediálne firmy Penty v Čechách a na Slovensku, ktoré dosiahli rekordný prevádzkový zisk pred zarátaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) .

Firma vlani investovala do rozvoja svojich spoločností a projektov, a to v celkovej sume 525 miliónov eur. V najbližších piatich rokoch plánuje preinvestovať približne tri miliardy eur do modernizácie, rozvoja či akvizícií v rámci existujúcich investičných platforiem a projektov. Na konci roku 2021 skupina zamestnávala viac ako 41.000 ľudí a na daniach a odvodoch zaplatila celkom 496 miliónov eur.

"Už v roku 2020, po vypuknutí pandémie, sme prijali celý rad opatrení a boli sme konzervatívni v očakávaniach. To vytvorilo priaznivé predpoklady pre výkonnosť našej skupiny aj v ďalšom pandemickom roku 2021," priblížil výsledky skupiny partner Penty Iain Child. Firme podľa neho tiež významne pomohlo dobre diverzifikované portfólio, keď až na výnimky nebola väčšina ich firiem negatívne zasiahnutá reštrikciami, ktoré vyplývali z protiepidemických opatrení.