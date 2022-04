Rio de Janeiro začne prijímať platby v bitcoinoch 

Zdroj: trader 2.0

Mesto najme niekoľko spoločností, ktoré budú zodpovedné za konverziu kryptomien na brazílsky real. Nové daňové zákony budú implementované od roku 2023, čo oznámil minister pre hospodársky rozvoj a inovácie Chicão Bulhões.



Na podporu tejto veci vedenej brazílskym starostom Eduardom Paesom generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao oznámil otvorenie novej kancelárie v regióne. Zavedením tohto zákona sa Rio de Janeiro stane prvým brazílskym mestom, ktoré bude zavádzať platby v BTC.



Brazílsky tajomník Pedro Paulo uznal, že cieľom mesta s akceptovaním kryptomien je vytvoriť v meste solídny trh s touto novou triedou aktív a dodal:

„Budeme stimulovať obeh kryptomien tým, že ich začleníme do platenia daní ako v prípade IPTU (Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana), a v budúcnosti sa môže rozšíriť aj na iné služby.“



Mesto tiež plánuje vyvinúť vlastnú zbierku tokenov NFT, ktorá bude obsahovať obrázky najznámejších turistických miest v Rio de Janeiro. Podľa Pedra Paula, mestského tajomníka pre financie a plánovanie, je cieľom stimulovať cestovný ruch a stimulovať miestnych umelcov pomocou NFT.

Mesto tiež plánuje zapojiť politiku riadenia založenú na tokenoch NFT na rôznych trhoch vrátane umenia, kultúry a cestovného ruchu.







Meta

Začiatkom tohto roka, 29. januára, spoločnosť Meta, najväčšia svetová platforma sociálnych médií, podala u brazílskych úradov registráciu ochrannej známky s cieľom navrhnúť, vyvinúť a poskytnúť hardvér a softvér pre rôzne BTC a krypto služby.



Kryptomenové ambície Rio de Janeira nie sú prekvapením. Ako informoval U.Today, starosta Ria de Janeiro Eduardo Paes oznámil svoj plán vložiť 1 % mestskej pokladnice do kryptomien počas rozhovoru so starostom Miami Francisom Suarezom.



Paulo tiež tvrdil, že Rio de Janeiro má v pláne ponúknuť dodatočnú zľavu tým obyvateľom, ktorí platia svoje dane kryptomenami.



Zľavy na platby s kryptomenami

Sekretár financií a plánovania Rio de Janeira Pedro Paulo tvrdil, že mesto má v úmysle ponúknuť dodatočnú zľavu občanom, ktorí platia dane v kryptomene.



Krypto ambície mesta nie sú prekvapujúce. Len minulý mesiac výbor pre hospodárske záležitosti brazílskeho Senátu jednomyseľne schválil legislatívu regulujúcu sektor kryptomien v krajine.



Doložky návrhu zákona špecifikujú virtuálne aktíva a úlohy poskytovateľov služieb. Ďalej podrobne opísali typy správania, ktoré by mohli mať za následok trestnú zodpovednosť a Senát stanovil tresty za porušenie pravidiel.



Brazília vytvára svoje vlastné CBDC

Brazílska centrálna banka aktívne pracuje na vývoji vlastnej digitálnej meny centrálnej banky. Začiatkom tohto mesiaca si centrálna banka vybrala projekty od firiem ako Visa a Santander, aby posúdila životaschopnosť rozvoja CBDC. Očakáva sa, že brazílsky real vstúpi do testovacej fázy v druhej polovici roka.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0