Inflácia v Rusku dosiahla začiatkom apríla 20-ročné maximum

dnes 19:46 -

Tempo rastu spotrebiteľských cien v Rusku sa opäť zrýchlilo a za prvý aprílový týždeň dosiahla inflácia najvyššiu úroveň za viac než 20 rokov. Uviedlo to v stredu ruské ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa ministerstva dosiahla medziročná miera inflácie v Rusku k 8. aprílu 17,49 %, zatiaľ čo týždeň predtým to bolo 16,7 %. Najnovší údaj predstavuje najvyšší rast spotrebiteľských cien od februára 2002. Vývoj cien ovplyvňuje najmä nestabilný rubeľ, ktorého kurz reaguje na sankcie západných štátov voči Rusku za vojnu na Ukrajine.

Ceny v Rusku prudko rastú prakticky pri všetkých tovaroch, od zeleniny a cukru cez oblečenie až po elektroniku a autá. Ruská centrálna banka upozornila, že inflácia bude pokračovať v zrýchľovaní, čiastočne však aj v dôsledku nízkeho porovnávacieho základu.

Za týždeň do 8. apríla sa miera inflácie spomalila na 0,66 % z 0,99 % za týždeň do 1. apríla. Od začiatku roka do 8. apríla tak rast spotrebiteľských cien dosiahol 10,83 %. Na porovnanie, za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka vzrástli spotrebiteľské ceny o 2,72 %.

Ako v stredu povedal bývalý ruský minister financií Alexej Kudrin, inflácia v Rusku by v tomto roku mohla dosiahnuť 17 až 20 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters koncom marca boli pesimistickejší a uviedli, že tohtoročnú mieru inflácie odhadujú v priemere na 23,7 %. Ak by na túto úroveň zrýchlila, bol by to najprudší rast spotrebiteľských cien v Rusku od roku 1999.