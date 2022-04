Pokiaľ Rusko zastaví plyn, zásoby nám vydržia do jesene

dnes 15:46 -

Slovenské zásobníky plynu sú naplnené na približne 20 % svojej kapacity a pokiaľ by Rusko po 20. máji, keď je naplánovaná ďalšia splátka za plyn, jeho dodávky zastavilo, zásoby nám vydržia do augusta až novembra. V aktuálnej analýze to skonštatovali analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS).

"Odhadujeme, že pri nezmenenej spotrebe vydržíme bez plynu približne do začiatku augusta alebo novembra v závislosti od objemu poslednej dodávky a tempa čerpania zásob, ak dodávky plynu z Ruska do zaplatenia najbližšej splátky 20. mája nebudú obmedzené," uviedli analytici.

Pesimistický scenár platí pre prípad, že by spotreba plynu na Slovensku bola podobná ako v minulom roku. Ak by výbery zo zásobníkov kopírovali spotrebu roku 2019, plyn by sa minul začiatkom novembra. To platí za predpokladu, že Rusko bude až do 20. mája plyn dodávať a vláda neurobí žiadne opatrenia na zabezpečenie iných zdrojov zemného plynu.

Analytici upozornili, že výrazný pokles spotreby plynu by prinieslo zníženie teploty vykurovaných objektov o jeden stupeň Celsia. "Úspora týmto spôsobom počas jednej vykurovacej sezóny (osem mesiacov) by nám mohla ušetriť približne 314 miliónov metrov kubických (m3) plynu, čo predstavuje približne 6,7 % priemernej ročnej spotreby plynu Slovenska v rokoch 2014-2021," priblížili analytici ÚMS.

Možností zníženia spotreby plynu je však viacero a zďaleka sa netýkajú iba domácností. Priemerne 200 miliónov m3 mesačne, a teda približne 50 % priemernej ročnej spotreby, ide na vrub podnikov. "Toto číslo môžeme interpretovať ako množstvo plynu pre chod slovenskej ekonomiky mimo výroby tepla a ukrýva samo osebe mnoho možností optimalizácie spotreby," pripomenuli analytici. Menšie nároky na dodávky plynu by podľa nich mohol znížiť aj rýchlejší prechod na udržateľné zdroje energie.