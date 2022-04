Koalícia predstaví nový balík kompenzácií občanom v najbližších dňoch

dnes 14:46 -

Ministerstvo financií pripravilo komplexný balík opatrení, ktorým chce vláda pomôcť občanom znášať zvýšené náklady súvisiace s rastom cien. Počas stretnutia s vedením spoločnosti Penam Slovakia, a.s. v Nitre to povedal predseda vlády SR Eduard Heger. Podľa neho minister financií Igor Matovič (obaja OĽANO) predstavil pripravený balík opatrení koaličným partnerom, ktorí by mali dosiahnuť dohodu v najbližších dňoch.

„Verejnosti by sme ho chceli predstaviť ak nie do Veľkej noci, tak bezprostredne po sviatkoch,“ povedal Heger.

Podľa premiéra obsahuje návrh balíčka zdrojové krytie i nástroje kompenzácií, ktoré by mali byť opakované. „Sú tam rôzne nástroje, ako by sa ľudia dostali k peniazom, ktoré im pomôžu znášať zvýšené náklady a sú to adresné opatrenia. Čo sa týka zdrojového krytia, uvažuje sa tam aj otázka na zdanenie monopolov. Sú isté firmy, ktoré aj v tomto období zarábajú nadmieru dobre, generujú extrémne zisky. Je dôležité, aby sme tieto nadpriemerné zisky vedeli dať obyvateľom, tento nástroj je nachystaný ako súčasť kompenzačného balíka,“ potvrdil Heger.