Trnavský Stellantis by mohol dostať na rozšírenie výroby stimul 15 miliónov eur

Trnavská automobilka Stellantis plánuje do roka 2024 preinvestovať na rozšírenie výroby vyše 100 miliónov eur a mohla by získať štátny investičný stimul formou dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok vo výške 15 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

"Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby," priblížil rezort hospodárstva. V Trnave by sa mali vyrábať štyri nové modely vozidiel platformy PSA s elektrickým pohonom.

Realizáciou investičného zámeru by sa mala výroba automobilov v trnavskom závode zvýšiť o 15,01 %. Priemerná výrobná kapacita produkcie v závode za roky 2017 – 2019 bola 352.177 vozidiel. Plánovaný objem rozšírenej produkcie by mal v roku 2024 dosiahnuť 405.050 kusov. Zvýšenie výroby by nemalo mať vplyv na zamestnanosť a automobilka neráta so zvyšovaním počtu pracovných miest.

Trnavská automobilka patrí od 16. januára 2021 do skupiny Stellantis. Jej materskou spoločnosťou je francúzska PSA Automobiles.