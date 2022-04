Vojna na Ukrajine znamená, že európska ekonomika sa už nevráti do normálu

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:40 -

Vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu boli európski lídri nútení urýchliť plány na zníženie svojej nadmernej závislosti od ruskej energie. Európsky parlament vyzval na okamžité a úplné embargo na ruskú ropu, uhlie, jadrové palivo a plyn. Takýto krok má ale vysokú cenu pre európsku ekonomiku, čo zvyšuje už aj tak vysokú infláciu na rekordné úrovne a hrozí, že podkope oživenie výroby, ktoré sa začalo minulý rok, keď sa ekonomiky pokúšali oživiť z pandémie Covid-19.



Šéf ING Global Macro Research Carsten Brzeski minulý týždeň poznamenal, že Európe hrozí najmä strata medzinárodnej konkurencieschopnosti v dôsledku vojny. „Pre kontinent je vojna oveľa väčšou zmenou hry, ako kedy bola pandémia. Nehovorím len o bezpečnostnej a obrannej politike, ale najmä o celej ekonomike,“ povedal Brzeski. „Eurozóna teraz zažíva odvrátenú stranu svojho základného ekonomického modelu, teda ekonomiky orientovanej na export s veľkou priemyselnou chrbticou a vyššou závislosťou od dovozu energie.”



Po tom, čo eurozóna v posledných desaťročiach ťažila z globalizácie a deľby práce, musí teraz urýchliť svoj ekologický prechod a snahu o energetickú autonómiu a zároveň zvýšiť výdavky na obranu, digitalizáciu a vzdelávanie. Brzeski to charakterizoval ako výzvu, ktorá „môže a vlastne musí uspieť“.

„Ak a keď sa tak stane, Európa by mala mať dobrú pozíciu. Ale tlak na financie a príjmy domácností zostane obrovský, kým sa tam nedostane. Zisky spoločností medzitým zostanú vysoké,“ povedal.



„Európa čelí humanitárnej kríze a významnej ekonomickej transformácii. Vojna sa odohráva v „chlebníku“ Európy, v kľúčovej oblasti produkcie obilia a kukurice. Ceny potravín stúpnu na bezprecedentnú úroveň. Vyššia inflácia v rozvinutých ekonomikách by mohla byť v rozvojových ekonomikách otázkou života a smrti.“



Brzeski dospel k záveru, že finančné trhy boli „pomýlené“, keď sa európske akcie pokúšali dostať vyššie, a dodal, že „momentálne nie je návrat k normálnosti akéhokoľvek druhu“.



Ekonómovia uznávajú, že tento posun pre európsku a globálnu ekonomiku vyvinie dodatočný tlak na centrálne banky a vlády, ktoré sa ocitli medzi bojom s infláciou a fiškálnou udržateľnosťou. „Toto pozadie predstavuje pre centrálne banky náročnejšie prostredie pre ich politiku udržiavať infláciu na cieľovej úrovni, čo nielen znižuje ich schopnosť zaviazať sa k určitej politickej ceste, ale zvyšuje pravdepodobnosť chýb v politike,“ uviedol hlavný európsky ekonóm BNP Paribas Spyros Andreopoulos.



„Aj keď to nie je bezprostredná hrozba, v neposlednom rade preto, že vlády vo všeobecnosti predĺžili priemernú splatnosť svojho dlhu v rokoch nízkych úrokových sadzieb, prostredie vyšších úrokových sadzieb môže zmeniť aj fiškálny kalkul. Nakoniec by sa mohli znovu objaviť obavy o udržateľnosť dlhu,“ povedal Andreopoulos.



Nízka inflácia v nedávnej histórii eurozóny znamenala, že Európska centrálna banka nebola nikdy nútená vybrať si medzi fiškálnou udržateľnosťou a presadzovaním svojich inflačných cieľov, pretože nízka inflácia si vyžadovala akomodatívnu menovú politiku, ktorá fiškálnej udržateľnosti pomáhala.

„ECB politicky dokázala, podľa nášho názoru presvedčivo, odvrátiť obvinenia, že pomáhala vládam poukazovaním na výsledky nízkej inflácie,“ povedal Andreopoulos. „Tentoraz musí ECB sprísniť politiku, aby obmedzila infláciu na pozadí ešte vyššieho verejného dlhu, ktorý je dedičstvom pandémie, a pokračujúcim tlakom na verejnú peňaženku.”