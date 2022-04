V rokovaní o financovaní pomoci pre ohrozené skupiny sme sa posunuli

dnes 15:01 -

Koalícia sa v rokovaní o financovaní navrhovaných príspevkov pre zdražovaním najviac ohrozené skupiny priblížila k dohode a okrem možných zdrojov financií padli návrhy aj na rozšírenie pomoci ďalším skupinám. V utorok to po rokovaní vlády povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Ja to považujem za podstatný posun. Posunuli sme sa aj v tom, že sme prešli ďalšie možnosti, ktoré vieme urobiť na pomoc," povedal Krajniak, podľa ktorého sú prijateľné všetky možnosti financovania tejto pomoci.

Jedným z možných zdrojov financovania príspevkov pre skupiny najviac ohrozené zdražovaním malo byť zvýšenie daní, a to aj napríklad dane z hazardných hier. Krajniak pripomenul, že programové vyhlásenie vlády neumožňuje zvyšovanie celkového daňového a odvodového zaťaženia. "To ale neznamená, že nezdaníme viac nejaký monopol, alebo nejaký Slovnaft, ktorý má 30 eur na barel (159 litrov ropy) zisk a výmenou za to neznížime napríklad daňové zaťaženie rodín s deťmi," povedal minister, podľa ktorého nejde o zvýšenie celkového daňového zaťaženia.

Krajniak považuje za plne legitímne zdanenie nadmerných ziskov, ktoré v súčasnosti dosahujú niektoré energetické firmy a mala by to podľa neho byť dokonca povinnosť štátu. "Mne sa nezdá fér, že opakujeme iba mantru, že sa nesmú zvyšovať žiadne dane. Povedzme si, komu sa nesmú zvyšovať dane. My chceme znižovať dane ľuďom, ale niektoré oligopolné, monopolné dane bez problémov zvýšme," dodal minister.