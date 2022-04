Po zvýšení kapacity jaslí plánuje rezort práce podobne riešiť aj škôlky

dnes 14:16 -

Po tom, čo v utorok vláda schválila administratívne zvýšenie počtu miest v jasliach o desať percent oproti regulácii nastavenej zákonom o sociálnych službách, chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR podobne riešiť aj nedostatok miest v škôlkach. Povedal to po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). V pláne je aj zavedenie inštitútu detských skupín pod dozorom niektorého z rodičov.

Na Slovensku je v súčasnosti podľa Krajniaka 217 jaslí s kapacitou 3787 miest. Navýšením o desať percent sa ich kapacita teoreticky zvýši o 378 miest. "Do dnešného dňa máme evidenciu, že 328 detí slovenských občanov sa nedostalo do jaslí," poznamenal Krajniak s tým, že by mal vzniknúť priestor na pokrytie tohto záujmu a zároveň sa vytvorí miesto v jasliach aj pre deti ukrajinských odídencov.

Podobne chce Krajniak riešiť aj nedostatok miesta v škôlkach. "Po dohode s ministerstvom školstva by sme chceli v krátkom čase podobne, ako sme to teraz urobili u jaslí, urobiť znovu takýto krok, čím by sa malo vytvoriť zhruba 19.000 nových miest v materských školách," priblížil minister. Nevybavených žiadostí o umiestnenie detí do materskej školy je podľa Krajniaka v súčasnosti asi 10.000. Zvyšovanie počtu detí však nemá byť povinné a bude záležať na rozhodnutí jednotlivých materských škôl.

Tretím krokom, ktorý má umožniť rodičom nástup do zamestnania, by malo byť zriadenie takzvaných detských skupín, v ktorých sa jeden rodič počas dňa postará aj o cudzie deti, a za to od štátu dostane príspevok. Kedy by sa tieto plány mali zrealizovať, sa Krajniak neodvážil spresniť, bol by však rád, keby bola príslušná legislatíva schválená ešte v apríli.