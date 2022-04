Prísne sankcie proti Rusku môžu vyvolať širšiu ekonomickú vojnu

Zdroj: Mises Institute

Foto: TASR/AP

dnes 0:02 -

Invázia Ruska Vladimira Putina na Ukrajinu sa stretla s bezprecedentnými ekonomickými sankciami zo strany Spojených štátov a ich spojencov s cieľom ochromiť schopnosť Ruska viesť vojnu. Nikdy predtým v histórii po druhej svetovej vojne nebola ekonomika veľkosti Ruska napomínaná takto intenzívne, navyše sankcie by mohli zostať v platnosti aj po skončení vojny a dostať sa aj do iných veľkých ekonomík, najmä do Číny.



Kým kolo sankcií uvalených na Rusko po anexii Krymu v roku 2014 sa obmedzilo na zákaz cestovania, zmrazenie aktív niektorých ruských predstaviteľov a zákaz transferov úverov a technológií ruským štátnym ropným spoločnostiam a bankám, po invázii na Ukrajinu sa okrem zmrazenia finančných aktív ruských oligarchov blízkych režimu vystupňovali aj sankcie na technologický, oceliarsky, energetický a finančný sektor. USA zastavili dovoz ruskej ropy a plynu a Európska únia pristúpila k drastickému zníženiu svojej závislosti od ruskej energie. Niekoľko ruských bánk bolo odrezaných od systému SWIFT, a čo je najdôležitejšie, rezervné aktíva centrálnej banky Ruska (CBR) boli zmrazené spolu s jej štátnym investičným fondom. Odborníci odhadujú, že Rusko stratilo prístup k približne 40 až 60 percentám medzinárodných rezerv CBR v hodnote 640 miliárd USD, čo je obrovský finančný úder. Okrem toho USA zakázali obchodovanie so zlatými rezervami CBR, ktoré sa odhadujú na 136 miliárd USD alebo ďalších 20 percent z jej celkových zahraničných rezerv. Napokon, vyše päťsto zahraničných spoločností oznámilo, že dobrovoľne prerušujú činnosť alebo úplne opúšťajú ruský trh.





Rusko prirovnalo sankcie k „vojnovému aktu“ a odvetou zakázalo vývoz určitých komodít a surovín a požadovalo platbu za svoj vývoz energie v rubľoch, čím znížilo niektoré finančné sankcie Západu. Po vzájomnom uzavretí vzdušných priestorov Rusko tiež umožnilo ruským leteckým spoločnostiam preregistrovať a lietať na vnútroštátnej úrovni asi pre päťsto lietadiel prenajatých zo zahraničia v hodnote asi 10 miliárd dolárov, čo sa rovná ich zabaveniu. Rusko navyše pohrozilo znárodnením aktív nadnárodných spoločností, ktoré pozastavili svoje operácie v krajine. Nemecká vláda však postupovala ako prvá a prevzala kontrolu nad dcérskou spoločnosťou Gazpromu v krajine, aby zaistila bezpečnosť nemeckého zásobovania energiou.



Rusko hostí značný objem priamych zahraničných investícií vo výške približne 500 miliárd USD, z čoho väčšina, približne 75 percent, má pôvod v EÚ (najmä na Cypre) a približne 5 percent v USA. Ak USA a ich spojenci pristúpia ku konfiškácii ruských devízových rezerv, Rusko by sa mohlo zmocniť ruských aktív západných spoločností, ktoré majú zhruba rovnakú hodnotu. Rusko vlastní menšie množstvo priamych zahraničných investícií v zahraničí vo výške približne 390 miliárd USD , ktoré sú pravdepodobne rovnomernejšie rozdelené medzi západné a rozvíjajúce sa ekonomiky. Rusko by tiež mohlo prestať splácať svoj zahraničný dlh, ak by boli skonfiškované niektoré jeho zahraničné aktíva, najmä teraz, keď americké ministerstvo financií zastavilo Rusku platby dlhopisov zo svojich zmrazených rezerv. Zahraničný dlh Ruska predstavuje cca 480 miliárd dolárov, z ktorých takmer 100 miliárd dolárov dlhuje vláda. Tieto čísla dobre ilustrujú, že finančné stávky by boli veľmi vysoké v prípade zabavenia aktív a nesplatenia zmlúv, nehovoriac o vážnych následkoch ušlého budúceho obchodu a podnikania.



Sankcie za porušenie vlastníckych práv

Druh a výška doteraz uplatňovaných finančných sankcií presahuje rámec bežnej obchodnej vojny. Bojkotovanie zahraničných produktov, trhov a obchodných operácií v zahraničí môže byť ekonomicky bolestivé, ale ide o legitímne kroky, ktoré nezasahujú do súkromných vlastníckych práv. Na druhej strane vládne priame alebo nepriame zákazy zahraničného obchodu a obchodných operácií nielen zasahujú do súkromných vlastníckych práv, ale vzhľadom na ich väčší rozsah sú aj ekonomicky škodlivejšie. Zabavenie a úplná konfiškácia cudzieho majetku sa javí z hľadiska vlastníckych práv ešte škodlivejšie, ak nie sú výsledkom legitímnych súdnych rozhodnutí alebo medzinárodných zmlúv a dohôd, ako sú rezolúcie OSN.



Strany tvrdo zasiahnuté sankciami sa už sťažovali za okradnutie. A bez ohľadu na to, kto môže stratiť viac vzájomným vyvlastňovaním, môže to ľahko dospieť k ďalšej eskalácii sankcií a nakoniec k plnohodnotnej ekonomickej vojne. Dnešné porušovanie zmlúv a vlastníckych práv s najväčšou pravdepodobnosťou naštrbí podnikateľskú dôveru, obchod a investície v budúcnosti. Krajiny ako Čína, Saudská Arábia a India už zvažujú odklon od amerického dolára v medzinárodných transakciách, či už s cieľom vyhnúť sa súčasným sankciám, alebo sa pripraviť na potenciálne budúce.



Len sankcie alebo predzvesť ekonomickej vojny?

Dopad sankcií zatiaľ nepodkopal vôľu Ruska pokračovať vo vojne. Napriek poklesu exportu uhľovodíkov do západných ekonomík sa prebytok bežného účtu Ruska v januári až februári tohto roku zvýšil na 39 miliárd USD z 15 miliárd USD v predchádzajúcom roku v dôsledku prudko rastúcich cien energií a stlačenia dovozu. Rubeľ tiež získal späť takmer všetky straty, ktoré voči americkému doláru vznikli, keď boli ohlásené sankcie. Tlak na vonkajšie účty a ekonomiku bude narastať, keď Západ zníži svoju energetickú závislosť od Ruska, ale export energie a komodít Ruska si s najväčšou pravdepodobnosťou nájde iné odbytiská v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Vzájomné ekonomické závislosti nemožno zrušiť zo dňa na deň a trhy presmerujú medzinárodné obchodné toky, aby znížili ekonomické náklady sankcií.



Americký prezident Joe Biden už netvrdí, že ekonomické sankcie budú fungovať v krátkodobom horizonte, ale stále ich chce ponechať v platnosti oveľa dlhšie. Pokojne sa môže stať, že zabavené ruské aktíva budú ponechané na krytie budúcich vojnových reparácií v prospech Ukrajiny, alebo že budú uvalené sankcie, kým bude Putin pri moci. Ďalší spojenci USA, ako napríklad Spojené kráľovstvo, sa tiež neponáhľajú so zrušením sankcií, len čo sa vojna zastaví. Sankcie navyše nie sú také účinné, ako sa očakávalo, pretože Rusko pokračuje v obchodovaní s ďalšími rozvíjajúcimi sa ekonomikami, ktoré dnes spolu tvoria asi 40 percent svetového hrubého domáceho produktu. USA a ich spojenci vyvíjali tlak na Čínu a Indiu, ale aj ďalších, ktorí neodsúdili Rusko a neuplatnili ekonomické sankcie a tiež im pohrozili sekundárnymi sankciami, ale väčšina si zatiaľ stojí za svojim. Dokonca aj americkí partneri na Blízkom východe ignorovali Bidenove výzvy, aby načerpali viac ropy s cieľom tlmiť rast cien benzínu.



Nedá sa vylúčiť, že ekonomická vojna proti Rusku sa nakoniec prostredníctvom sekundárnych sankcií a rastúcej politickej nevraživosti rozšíri aj do Číny a ďalších krajín. Pred ruskou inváziou boli USA už v obchodnej a technologickej vojne proti Číne. Krajiny EÚ tiež zaujali tvrdší postoj voči Číne, keď odložili investičnú dohodu a dôkladnejšie preverovali transfery technológií. Rozdelenie svetovej ekonomiky na dva protichodné bloky „demokratických“ a „autokratických“ režimov sa už nezdá byť niečo čo by bolo pritiahnuté za vlasy. Niektorí západní lídri to môžu dokonca privítať ako jediné „riešenie“, ako čeliť narastajúcej hospodárskej konkurencii rýchlo rastúcich rozvíjajúcich sa ekonomík.



Deglobalizácia by mala katastrofálne ekonomické následky

Z krátkodobého hľadiska bude mať vojna na Ukrajine pravdepodobne vážny negatívny dopad na globálnu ekonomiku. Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) očakáva, že ekonomiky Ukrajiny a Ruska sa v roku 2022 scvrknú o 20 percent, respektíve o 10 percent a že rast reálneho HDP sa v regiónoch, kde pôsobí, spomalí v priemere o 2,5 percentuálneho bodu, čiže vo východnej, strednej a juhovýchodnej Európe, Strednej Ázii, Turecku a v regióne južného a východného Stredomoria. Svetová banka tiež varovala, že vojna na Ukrajine uvrhne milióny ľudí do chudoby a desiatky chudobných krajín sa dostanú do dlhovej krízy.



Dlhodobejšie dôsledky sankcií však budú pravdepodobne oveľa závažnejšie, najmä ak sa prenesú do širšej hospodárskej vojny. Očakáva sa, že sankcie a ich poškodenie podnikateľskej dôvery výrazne znížia obchod a investície Ruska so Západom na desaťročia. Vojna tiež opäť spochybnila spoľahlivosť globálnych dodávateľských reťazcov a posilnila predchádzajúce výzvy na rozvoj strategických priemyselných odvetví na domácom trhu a posilnenie hospodárskej suverenity. Ak sa proces globalizácie posledných troch desaťročí skončí a súčasné sankcie prerastú do globálnej hospodárskej vojny, strata produktivity v dôsledku odstránenia medzinárodnej deľby práce môže byť značná. Nedávna štúdia zistila, že nárast ekonomickej globalizácie o jedno percento dokáže zvýšiť produktivitu o 0,5 percenta v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z dlhodobého hľadiska. Deglobalizácia by znížila mieru rastu produktivity aj reálneho HDP.



Masívne sankcie tiež užitočne slúžia menej nápadným záujmom vlád, čo tiež sťažuje ich zrušenie. Embargo na ruskú energiu, ktoré vyhnalo ceny ropy a plynu do nebies, pomáha urýchliť prechod od fosílnej energie, no rýchlo zvyšuje sociálne náklady na implementáciu zelených plánov. Tlak na prezbrojenie zvyšuje verejné výdavky a zdanenie, zvyčajne v prospech vojensko-priemyselného komplexu. Okrem nešťastných strát na ľudských životoch, obrovského utrpenia a ekonomickej deštrukcie idú vojny ruka v ruke so sprísnením vládnej kontroly nad občianskymi slobodami a oslabením ľudských práv. Tyrania, ktorá zvyčajne pretrváva ešte dlho po skončení vojny.