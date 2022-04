Prežiť, nie prosperovať: Zombifikáciou proti kreatívnej deštrukcii

Zdroj: The Epoch Times

Pojem zombie predstavili v ekonomickom žargóne Ricardo Caballero, Takeo Hoshi a Anil Kashyap vo svojom článku „Zombie pôžičky a deprimovaná reštrukturalizácia v Japonsku“ v roku 2008, v ktorom takto označili neziskové a zadlžené, no stále fungujúce firmy v Japonsku. Zistili, že po finančnom krachu na začiatku 90. rokov veľké japonské banky udržali tok peňazí inak nesolventným dlžníkom, alias zombie. Dôvodom bolo, že samotné tieto veľké banky boli v zúfalej tiesni.



Finančná kríza zo začiatku 90. rokov mala svoje korene v deregulácii finančného sektora na začiatku 80. rokov a v rozsiahlom úsilí Bank of Japan obmedziť zhodnocovanie jenu nízkymi úrokovými sadzbami. Tieto kroky viedli k masívnym akciovým a realitným bublinám. Na svojom vrchole bola hodnota japonských akcií dvojnásobkom trhovej hodnoty amerických akcií. Hovorilo sa tiež, že trhová hodnota pozemkov pod cisárskym palácom v Tokiu bola väčšia ako trhová hodnota všetkých nehnuteľností v Kalifornii.



Mnohé japonské banky a korporácie masívne investovali do akciových a realitných trhov, a keď bublina v rokoch 1990/1991 praskla, utrpeli ochromujúce straty, ktoré ich uvrhli do platobnej neschopnosti. Vláda povolila a v niektorých prípadoch dokonca povzbudila banky, aby poskytovali úvery chorým firmám a umožnila bankám bagatelizovať ich úverové straty a nadhodnocovať svoj kapitál. Zatiaľ čo tieto opatrenia zachránili finančný sektor, bankový sektor reštrukturalizovaný nebol. To viedlo k značnému zníženiu bankových pôžičiek a začalo to byť zaujaté voči chorým neziskovým spoločnostiam, keďže slabé banky sa snažili vyhnúť ďalším stratám z bankrotov spoločností. Japonská ekonomika „zombizovala“.



V skutočnosti od globálnej finančnej krízy centrálne banky „zaplavili“ ekonomiku lacnými peniazmi. Ako bolo vysvetlené v predchádzajúcich riadkoch, bolo to dosiahnuté prostredníctvom politiky ultranízkych úrokových sadzieb a programov kvantitatívneho uvoľňovania (QE). Programy QE viedli k poklesu výnosov (rastu cien) v celom dlhopisovom svete, aj keď centrálne banky nakupovali len štátne dlhopisy. Napríklad výnosy amerických podnikových dlhopisov začali okamžite klesať, dokonca aj uprostred recesie, po tom, čo Fed uzákonil QE. Keď QE pokračovalo, hon na výnosy viedol investorov k čoraz rizikovejším produktom, ktoré tlačili napríklad výnosy dlhopisov spoločností s podradným ratingom na dovtedy nevídané minimá.



Toto prostredie ultranízkych úrokových sadzieb vážne brzdilo hlavnú hnaciu silu dlhodobého ekonomického rastu, tzv. kreatívnu deštrukciu.





Dlhodobý ekonomický rast je poháňaný technickými inováciami, ako sú moderné priemyselné roboty, ktoré zlepšujú produktivitu, teda efektivitu výroby. V podstate zvyšujú produktivitu ľudského pracovníka, čo následne zvyšuje jeho mzdu a zlacňuje produkty. Zjednodušene povedané, kreatívna deštrukcia je proces, kde efektívnejšie (produktívnejšie) metódy nahradia staré a neefektívne výrobné prostriedky. K tomu dochádza tak vo firmách, ktoré nahrádzajú nerentabilné výrobné prostriedky efektívnejšími, ako aj v celkovej ekonomike, kde staré, neziskové firmy krachujú a na ich miesto nastupujú nové, ziskovejšie firmy. Nové, ziskovejšie budú podporovať rast produktivity tým, že umožnia technologickým inováciám dostať sa do výroby. To zvyšuje kapitálový príjem, mzdy, a životnú úroveň.

Ďalším spôsobom, ako opísať kreatívnu deštrukciu, je poznamenať, že úspechy aj neúspechy podnikov poháňajú ekonomický pokrok a rozvoj. Zisky napr. zo ziskovej výroby tovarov a služieb akumulujú príjmy a kapitál, neúspechy odhaľujú, ktoré firmy to zvládnu a sú udržateľné.



Čo sa stane, keď sú peniaze (úvery) ľahko dostupné? Nerentabilné firmy, ktoré by mali zlyhať, začnú predlžovať svoje dlhy a siahnu po ľahkom financovaní na svoje pokračovanie. Stalo sa tak po tom, čo centrálne banky v roku 2010 uzákonili svoje „extrémne“ menové opatrenia. Začali vytvárať zombie spoločnosti, ako to robili choré japonské banky v 90. rokoch.



Zombie spoločnosti sú hrozbou pre ekonomiku, pretože obmedzujú vstup nových, produktívnejších spoločností, obmedzujú tvorbu pracovných miest v ekonomike a blokujú kapitál na neproduktívne využitie. Zombie spoločnosti sa snažia prežiť, nie prosperovať. Hromadia peniaze a dlhy, no neinvestujú. Pracovníci si môžu udržať prácu, no sú ukotvení v nerentabilnej výrobe.



Podľa výskumu francúzskej banky Natixis sa podiel zombie korporácií v Európe do konca roka 2019 zvýšil na 21 percent. Teraz, vďaka „koronapomoci“, už bude tento podiel pravdepodobne podstatne vyšší. Podľa údajov, ktoré zostavila Deutsche Bank Securities, počet verejne obchodovaných spoločností klasifikovaných ako zombie vzrástol do konca roka 2020 takmer na 19 percent. Podľa agentúry Bloomberg v novembri 2020 americké korporácie zombie sedeli na nepochopiteľne veľkej hore dlhu, vo výške dvoch biliónov dolárov. Počet verejne kótovaných zombie spoločností sa od začiatku pandémie tiež zvýšil o 200. Toto je jasný príklad toho, ako záchrana vyvolaná vládou a centrálnou bankou spôsobuje, že ekonomika je stále krehkejšia.



Bohužiaľ, centrálne banky, najmä Federálny rezervný systém a Európska centrálna banka, už roky živili vytváranie zombie spoločností prostredníctvom ultranízkych úrokových sadzieb a programov QE.



Zombie by v skutočnom svete existovať nemali. Skutočný svet je o dobiehaní „zombifikovaného“ globálneho podnikového sektora. S drasticky sa zrýchľujúcou infláciou, ktorá núti centrálnych bankárov v nadchádzajúcich mesiacoch agresívne zvyšovať sadzby, smerujeme k záplave bankrotov spoločností. A následne k nešťastiu.