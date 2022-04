Krajská knižnica prejde obnovou za 5,8 milióna eur

dnes 18:01 -

Objekty Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove prejdú rekonštrukciou, zástupcovia vyššieho územného celku v pondelok odovzdali zhotoviteľovi stavenisko. Ide o jednu z najväčších tohtoročných investícií Prešovského samosprávneho kraja (PSK), projekt si vyžiada približne 5,8 milióna eur a kraj ho financuje z vlastných zdrojov a z úveru Európskej investičnej banky vo výške takmer 2,5 milióna eur. „Vznikne tak moderné a reprezentatívne sídlo, projekt zároveň zníži prevádzkové náklady a podstatne zlepší logistiku,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ide pritom o komplexnú rekonštrukciu meštianskych domov na Slovenskej ulici číslo 18, 20, 22 s využitím exteriéru nádvoria na podujatia a aktivity. Projekt scentralizuje do jednej multifunkčnej budovy samostatné tri pobočky - centrálu v Bosákovom dome, priestory inojazyčnej literatúry a detské oddelenie. Do novej multifunkčnej budovy sa presťahuje aj archív knižnice. Práce by mali byť ukončené na jeseň budúceho roka.

„V podzemí objektu počítame s umiestnením audiovizuálnych študovní, ako aj literárnej kaviarne. Prvé podlažie bude slúžiť na oddelenie beletrie a oddelenie pre slabozrakých a nevidiacich, vznikne tam aj zázemie pre návštevníkov a zamestnancov. Druhé podlažie je vyčlenené na bibliografické oddelenie, oddelenie náučnej literatúry so študovňou a britské centrum. V podkroví sa zriadi oddelenie pre deti a konferenčná miestnosť,“ doplnil Majerský.

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia budov počíta aj s výstavbou podzemného parkoviska s kapacitou 39 miest a priestorom vyčleneným na sklad kníh. Funkcionalistické dvorné krídlo má po obnove slúžiť na administratívne účely.

Riaditeľka knižnice Iveta Hurná verí, že po rozsiahlej rekonštrukcii sa toto kultúrne zariadenie kraja stane obľúbeným komunitným miestom nielen pre Prešovčanov, ale i návštevníkov regiónu. Prešovskú krajskú knižnicu vlani navštívilo takmer 160.000 ľudí, vo svojom fonde má viac ako 152.000 knižničných jednotiek.