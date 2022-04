Zarobiť majetok Muska? Z výplaty by to trvalo tri milióny rokov

Zdroj: statista

Elon Musk je miliardár s najväčším čistým imaním podľa každoročného zoznamu miliardárov Forbes, čím zosadil z trónu šéfa Amazonu Jeffa Bezosa. Zakladateľ Tesly k dnešnému dňu nazhromaždil 219 miliárd dolárov, zatiaľ čo Bezos v priebehu jedného roka v skutočnosti stratil 6 miliárd dolárov a má asi 171 miliárd dolárov.





Na dosiahnutie Muskovej úrovne bohatstva by napríklad priemerný obyvateľ USA musel pracovať tri milióny rokov za priemernú ročnú mzdu 69 392 dolárov, ktorú OECD udáva na rok 2020. Nemci by museli stráviť 900 000 rokov prácou za 53 475 dolárov ročne, aby sa vyrovnali majetku Dietera Schwarza vo výške 47 miliárd dolárov. Schwarz je vlastníkom Schwarz-Gruppe, konglomerátu stojaceho okrem iného za reťazcami supermarketov Kaufland a Lidl. Pri pohľade na medián príjmu, ktorého údaje neboli v čase vydania tohto článku dostupné pre každú krajinu, sú čísla ešte nevyspytateľnejšie. Podľa Federálneho rezervného systému St. Louis bol stredný osobný príjem v USA v roku 2020 na úrovni 35 805 dolárov, čo by zvýšilo čas potrebný na vyrovnanie sa Muskovi na 6,1 milióna rokov.



Zatiaľ čo sa očakáva, že majitelia značiek ako Louis Vuitton, Moët Hennessy alebo Zara budú na tomto zozname obsadzovať popredné miesta, vytlačil ich najbohatší kanadský miliardár, ktorý je symbolom nového druhu superboháčov. Changpeng Zhao je generálnym riaditeľom najväčšej svetovej kryptoburzy Binance a k dnešnému dňu nazhromaždil majetok vo výške 55 miliárd dolárov, čo je číslo, na ktoré by jeho kolegovia z Kanady museli v priemere pracovať 1,2 milióna rokov.



Kým v bohatých západných štátoch sú tieto čísla už astronomické, rozdiely v bohatstve a príjmoch sú ešte väčšie v krajinách s nižším priemerným príjmom a vyšším rozdielom v bohatstve, ako je India a Čína. Napríklad majetok Mukesha Ambaniho, výkonného riaditeľa nadnárodného konglomerátu Reliance Industries Limited, sa v čase zverejnenia zoznamu miliardárov odhadoval na približne 91 miliárd dolárov. S priemernou ročnou mzdou zhruba 5000 dolárov by obyvatelia Indie museli pracovať viac ako 17 miliónov rokov, aby sa vyrovnali Ambanimu s čistým imaním.