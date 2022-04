Toto nie je recesia, toto je vojnocesia

Zdroj: CNBC

Foto: thinkstock;YT/CNBC INT

dnes 17:10 -

Vojnocesia prichádza v čase, kedy sa trhy pokúšajú prekonať záplavu súbežných ekonomických prekážok vrátane ruskej invázie na Ukrajinu, prudko stúpajúcej inflácie, rastúcich úrokových sadzieb a prerušenia dodávok v dôsledku úsilia Číny zastaviť prepuknutie choroby Covid-19.



Prezident Independent Strategy David Roche v rozhovore pre CNBC naznačil, že dôkazy o zverstvách spáchaných ruskými silami na civilistoch na Ukrajine zabránia akejkoľvek možnosti rýchleho mierového rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Jedinou možnosťou Západu ako takého je usilovať sa o zmenu režimu v Rusku, povedal, vzhľadom na to, že Putina nemožno v domácom prostredí vnímať tak, že by sa z Ukrajiny stiahol bez „víťazstva“.



„Nechystá sa stiahnuť pre akékoľvek zníženie sankcií, takže sankcie zostanú v platnosti a myslím si, že dôsledky pre Európu sú také, že zažije recesiu, pretože sankcie sa v skutočnosti zvýšia a posunú sa smerom k úplnej energetickej blokáde,” povedal Roche.







Krajiny EÚ minulý týždeň súhlasili so súborom nových sankcií voči Rusku vo svetle hlásených prípadov sexuálneho násilia a mučenia či popráv civilistov, vrátane úplného embarga na dovoz ruského uhlia. Európa zvažuje aj dodatočné opatrenia vrátane úplného embarga na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu.



Raketový útok na preplnenú železničnú stanicu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk v piatok zabil viac ako 30 ľudí a viac ako 100 zranil. Stalo sa tak po tom, čo ruské sily presunuli svoj útok na východnú Ukrajinu po stiahnutí sa z okolia hlavného mesta Kyjeva. Ukrajinskí predstavitelia varovali, že ďalšie zverstvá budú pravdepodobne odhalené v mestách, ktoré boli znovu dobyté od ustupujúcich ruských vojakov.

Roche argumentoval, že investori už nebudú môcť oddeľovať politiku od trhov. „Je to obrovský šok na strane ponuky, ktorý bude pokračovať v potravinách, energii, kovoch a tak ďalej. Súčasne sa potýkame s infláciou na celom svete, s rastúcimi úrokovými sadzbami, s prerušením dodávok v Číne v dôsledku Covidu,“ povedal Roche a naznačil, že to bude príliš veľa na to, aby to akciové trhy prekonali, aby mohli pokračovať v raste. Tvrdí, že historicky vysoká inflácia neklesne, keď sa ekonomický rast spomaľuje, ako by to bolo bežne v bežnej recesii. „Pri normálnej recesii výstup a dopyt klesajú, inflácia klesá. V tomto druhu recesie, „vojnovej cesie“, máte v skutočnosti produkciu, ktorá klesá súčasne s rastom nákladov a inflácie,“ vysvetlil. „Čelíte veľmi zvláštnej situácii, keď si centrálne banky musia vybrať medzi ich inflačným cieľom a rastom.“