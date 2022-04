Rozširovanie v oblasti veternej energie v Nemecku sa spomaľuje

dnes 17:31 -

Rozširovanie kapacity v oblasti veternej energie v Nemecku v prvých troch mesiacoch tohto roka stratilo tempo. Počet nových povolení pre veterné turbíny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol. A klesol aj počet spustených nových turbín. Ukázali to predbežné údaje Agentúry pre veternú energiu. TASR správu prevzala z DPA.

V 1. štvrťroku 2022 bolo v Nemecku schválených 204 veterných turbín, ktoré však ešte nie sú v prevádzke. To je takmer o 14 % menej ako v rovnakom štvrťroku minulého roka. A počet spustených nových turbín sa znížil o 23 % na 93 kusov.

V roku 2021 bolo pritom v Nemecku uvedených do prevádzky 484 nových veterných turbín s výkonom 1,9 gigawattov (GW).

Po vlaňajšom raste tak rozširovanie veterných turbín v 1. štvrťroku 2022 jednoznačne stratilo tempo, poznamenal Hermann Albers, prezident nemeckej priemyselnej skupiny z oblasti veternej energie. Dodal, že aj keď pridávanie nových kapacít v priebehu roka vždy kolíše, nepriaznivé výsledky za 1. štvrťrok naznačujú pribúdajúce problémy v oblasti nákladov, v dodávateľských reťazcoch aj pri transporte.

Nemecká vláda v stredu (6. 4.) schválila balík zákonov na rýchlejšie rozšírenie obnoviteľných zdrojov elektriny, ako je vietor, no koaličných partnerov ešte čakajú zložité rokovania o jednotlivých častiach balíka.

Návrhy zákonov, ktoré predložil minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených, majú pomôcť najväčšej európskej ekonomike dosiahnuť klimatické ciele a zároveň sa stať menej závislou od dovozu energií z Ruska. Súčasný plán počíta s tým, že dodávky elektriny v Nemecku by mali do roku 2030 pochádzať z 80 % z obnoviteľných zdrojov a do roku 2035 takmer výlučne z obnoviteľných zdrojov.

V súčasnosti obnoviteľné zdroje, najmä veterná a solárna energia, ale aj vodná energia, tvoria asi 42 % energetického mixu Nemecka.

Množstvo elektriny vyrobenej veternými turbínami na mori by malo podľa plánu do roku 2030 dosiahnuť najmenej 30 GW a do roku 2045 sa zvýšiť na 70 GW.

Kapacita veternej energie na pevnine by sa mala zvýšiť až o 10 GW ročne, s cieľom dosiahnuť 115 GW do roku 2030.