Rast nemeckej ekonomiky môže klesnúť na 1,5 %

Tempo rastu nemeckej ekonomiky, najväčšej v Európe, by tento rok mohlo klesnúť na 1,4 % až 1,5 % z minuloročných 2,7 %. Uviedol to minister práce Hubertus Heil v rozhovore pre noviny Bild am Sonntag.

Poznamenal pritom, že v priebehu roka bude zaradených do režimu vládnej podpory zamestnanosti v podobe skráteného pracovného času, tzv. kurzarbeit, približne 590.000 ľudí.

Nemecké hospodárstvo bude podľa Heila ďalej rásť, ale to všetko za predpokladu, že sa vojna na Ukrajine nebude ďalej rozširovať, a že dodávky energií zostanú zachované.

Vláda v Berlíne poskytne firmám ďalšiu pomoc a podporu, aby zabránila prepúšťaniu, ak to bude možné, a zabezpečila pracovné miesta, ak sa situácia zhorší, povedal Heil.

Nemecká vláda schválila finančný balík v hodnote viac ako 100 miliárd eur, ktorý má pomôcť firmám prekonať dôsledky vojny na Ukrajine a sankcií proti Rusku.

Opatrenia zahŕňajú štátom garantované pôžičky od rozvojovej banky KfW, ako aj úverový program v hodnote 7 miliárd eur pre firmy, ktoré čelia problémom s likviditou. A tiež priamu finančnú pomoc pre niektoré podniky, ktorým sa náklady na energiu viac ako zdvojnásobili, a pre spoločnosti, ktoré sa považujú za systémovo relevantné, ako sú tie, ktoré dodávajú plyn a elektrinu.

Pôjde o podobný mechanizmus ako v prípade ekonomického stabilizačného fondu, ktorý bol vytvorený na kompenzáciu vplyvu pandémie nového koronavírusu,.

Minister financií Christian Lindner plánuje tiež predložiť v najbližších týždňoch parlamentu dodatočný rozpočet, ktorý by odrážal ekonomické dôsledky vojny. Odhaduje sa, že pôjde pravdepodobne o sumu najmenej 24 miliárd eur.

