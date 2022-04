Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 14. týždni 2022:Brusel 4. apríla - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) v pondelok napodobnili marcové rozhodnutie poslancov Európskeho parlamentu (EP) a schválili predĺženie systému roamingu za vnútroštátne ceny pri telefonovaní zo zahraničia (roaming ako doma) až do roku 2032.

Na konečnom znení nariadenia o roamingu sa vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ dohodli vlani v decembri. Europarlament nariadenie schválil 24. marca, ministri novelizáciu pôvodných predpisov z roku 2015, na základe ktorých boli v roku 2017 zrušené poplatky za roaming, odobrili v pondelok.Washington 4. apríla - Spojené štáty v pondelok zastavili snahy Ruska o vyplatenie držiteľov svojho štátneho dlhu vo výške viac ako 600 miliónov USD z rezerv držaných v amerických bankách. Z dôvodu sankcií zavedených po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára boli devízové rezervy ruskej centrálnej banky v amerických finančných inštitúciách zmrazené. Ministerstvo financií USA však od prípadu k prípadu povoľuje ruskej vláde použiť tieto prostriedky na uskutočnenie kupónových platieb za štátny dlh denominovaný v dolároch.Brusel 5. apríla - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že začala cielené konzultácie o digitálnom eure. Komisia pripomenula, že digitálne euro je okrem hotovosti aj digitalizovaná forma peňazí centrálnej banky, ktoré sú priamo dostupné používateľom. EK vo februári tohto roku uviedla, že Európska centrálna banka (ECB) pracuje na digitálnom eure, zatiaľ túto menu testuje iba interne. Začiatkom budúceho roka by však exekutíva EÚ mala predstaviť návrh legislatívy na vytvorenie virtuálnej verzie euromincí a bankoviek.Washington 6. apríla - Spojené štáty oznámili v stredu ďalší balík sankcií proti Rusku, ktorých súčasťou je zákaz nových investícií v krajine, ako aj ďalšie kroky proti ruskému bankovému systému a voči elitám, vrátane dcér prezidenta Vladimira Putina. Washington pristúpil k novým sankciám potom, ako spolu s ukrajinskou vládou obvinil Rusko z vojnových zločinov na Ukrajine.Paríž 6. apríla - Členské štáty Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) sa dohodli, že s cieľom zmierniť ceny ropy uvoľnia zo svojich strategických rezerv 120 miliónov barelov suroviny (1 barel = 159 litrov). Polovicu z tohto objemu poskytnú Spojené štáty a zvyšok ostatní členovia IEA. Uvoľnenie 60 miliónov barelov ropy z amerických rezerv je súčasťou už skôr oznámených plánov Washingtonu uvoľniť od mája počas šiestich mesiacov 1 milión barelov ropy denne. To znamená uvoľnenie rekordných vyše 180 miliónov barelov za dané obdobie.Brusel/Štrasburg 7. apríla - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu podporili plán na urýchlené dopĺňanie strategických zásob plynu, ktorého cieľom je zaistiť domácnostiam a podnikom dostatok plynu pred ďalšou vykurovacou sezónou. Parlament presadzuje, aby boli do 1. novembra 2022 zásobníky plynu povinne naplnené na minimálne 80 % a následne každý rok v rovnakom období aspoň na 90 %. Cieľom je zaistiť bezpečnosť dodávok plynu a ochrániť Európanov pred možným nedostatkom tejto suroviny.Moskva 8. apríla - Ruská centrálna banka mimo svojho oficiálneho zasadnutia nečakane znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 300 bázických bodov na 17 %. Na predchádzajúcom marcovom zasadnutí ponechala banka kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na 20 %, na ktoré ju prudko zvýšila koncom februára. Vtedy reagovala na prepad kurzu rubľa, k čomu došlo po invázii Ruska na Ukrajinu.Brusel 8. apríla - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že spolu s členskými štátmi EÚ vytvorila európsku platformu pre spoločný nákup plynu, skvapalneného plynu (LNG) a vodíka. Jej cieľom je zabezpečiť dodávky energie do krajín EÚ za dostupné ceny a postupne odstrániť závislosť Európanov od ruského plynu.Amsterdam 8. apríla - Ceny zemného plynu v Európe v piatok klesli, už šiesty deň po sebe, čo je najdlhšia séria v tomto roku. Prispeli k tomu miernejšie predpovede počasia a v súčasnosti dostatočné zásoby na zvládnutie rizík spojených s ruskými dodávkami. Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v piatok na burze v Amsterdame klesol o 0,7 % na 103,88 eura za megawatthodinu. Za celý týždeň sa jeho cena znížila o 8,8 %.