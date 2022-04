Flash analýza: Zahraničný obchod skončil vo februári opäť v mínuse

Zdroj: 365bank

Vo februári dosiahol deficit našej obchodnej bilancie hodnotu takmer -259 mil. Eur. Kumulatívny deficit od začiatku tohto roka dosahuje takmer -600 mil. eur. Pod vysoké záporné saldo zahraničného obchodu sa v súčasnosti podpisujú hlavne veľmi vysoké ceny energetických komodít (ropa, plyn). To spôsobuje, že výrazne rastie hodnota dovozu týchto komodít a tlačí to našu obchodnú bilanciu hlbšie do mínusu.



Celkový import sa vo februári zvýšil výraznejšie ako export, a to až o 23,2 % a jeho hodnota dosiahla úroveň 8,3 mld. eur. Výrazné tempo rastu dovozu je taktiež ovplyvnené rekordnými cenami energetických komodít, ale aj ďalších výrobných vstupov.



Export sa vo februári medziročne zvýšil o 11,1 % a jeho hodnota predstavovala cca 8 mld. eur. Aj medziročný rast exportu je ovplyvnený prudko rastúcimi cenami surovín a komodít, teda v podstate infláciou. Zároveň je export ovplyvnený rozbehnutím výroby po ústupe pandémie a odstránení protipandemických opatrení. Vojna na Ukrajine vo februári ešte v podstate nemala vplyv na náš export.



Naším najdôležitejším exportným odvetvím je automobilový priemysel. Export strojov a prepravných zariadení, kam patria aj autá, bol vo februári o cca 2 % vyšší ako pred rokom. Rast vykázalo toto odvetvie už štvrtý mesiac po sebe, ale išlo len o mierne tempo rastu. Na svedomí to mala surovinová kríza a problémy s dodávkami súčiastok a materiálov.

Ako sa bude vyvíjať náš export a import v ďalších mesiacoch?

Očakávame, že aj v ďalších mesiacoch bude saldo našej obchodnej bilancie záporné pod vplyvom vysokých cien energetických komodít. Zároveň predpokladáme, že tempo rastu nášho exportu aj importu môže o niečo spomaliť. Nahor bude síce naďalej ťahané vysokými cenami komodít a surovín, ale zýroveň sa v ďalších mesiacoch už prejaví aj vplyv vojny na Ukrajine. Dôležité bude, ako sa bude vojnový konflikt ďalej vyvíjať a do akej miery ochromí medzinárodný obchod. A zabúdať nemôžeme ani na surovinovú krízu, ktorá v globálnej ekonomike naďalej pretrváva a pribrzďuje aj našu priemyselnú výrobu.

Vojna na Ukrajine dopadá na náš export a teda aj priemysel. Tlačí totiž nahor ceny energetických komodít a narušuje dodávky tovarov a dodávateľsko - odberateľské vzťahy. Okrem výpadkov v dodávkach ropy či plynu sa trhy obávajú aj nedostaku iných produktov – Rusko je totiž dôležitým exportérom kovov ako paládium, lítium, hliník a neónový plyn, ktorý sa používa pri výrobe polovodičov. Ich nedostatok môžu v prípade narušených dodávok pocítiť aj naši priemyselníci vrátane automobiliek a výrobcov elektroniky a počítačov.



