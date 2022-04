Blíži sa recesia? Čo hovoria nekonvenčné ekonomické ukazovatele 

Zdroj: makeit

Obavy z recesie sú v poslednom čase na vzostupe. Investori sa čoraz viac obávajú, že rekordne vysoká inflácia uprostred rusko-ukrajinskej vojny spolu s plánmi centrálnych bánk na agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb by mohli spomaliť ekonomický rast.



Tento prehlbujúci sa pocit nepokoja sa odzrkadlil na trhu vládnych dlhopisov v USA prostredníctvom toho, čo je známe ako inverzia výnosovej krivky, ktorá sa historicky vyskytovala pred recesiou. Investori vypredávali krátkodobé štátne dlhopisy a nakupovali dlhodobejší vládny dlh, čo viedlo k tomu, že výnosy 2-ročných dlhopisov vzrástli nad 10-ročné. Ekonómovia však zdôraznili, že inverzia vo výnosoch dlhopisov nie je v žiadnom prípade zárukou recesie. V skutočnosti sa tento ukazovateľ môže objaviť až dva roky predtým, ako dôjde k hospodárskemu poklesu.



Existuje množstvo ďalších ekonomických údajov, ktoré môžu pôsobiť ako signály recesie, vrátane údajov o zamestnanosti a spotrebiteľských výdavkoch. Pozorovatelia trhu sa tiež obrátili na nezvyčajnejšie ukazovatele ekonomického zdravia.



Britský ekonóm Andrew Lawrence vytvoril v roku 1999 takzvaný „index mrakodrapov“, ktorý výstavbu najväčších budov sveta s nástupom hospodárskej krízy. Lawrence v rozhovore pre neziskovú organizáciu Council on Tall Buildings and Urban Habitat v roku 2012 povedal, že sa pozrel až do konca 19. storočia a našiel korelácie medzi dokončením najvyšších budov sveta a ekonomickými krízami. Pozoruhodné príklady zahŕňajú dokončenie budov Chrysler a Empire State v New Yorku počas Veľkej hospodárskej krízy. Lawrence vysvetlil, že dokončenie týchto mrakodrapov má tendenciu „uzavrieť veľký stavebný boom“. Poukázal však na to, že problémom nie je samotná vysoká budova, ale skôr to, kedy je vo výstavbe celý „zhluk“ týchto mrakodrapov. Pokiaľ ide o nedávno dokončené mrakodrapy, veža Merdeka 118 v Kuala Lumpa bola dokončená koncom roka 2021 a je druhou najvyššou budovou sveta. Práve bola dokončená aj newyorská veža Steinway Tower, o ktorej sa hovorí, že je najchudším mrakodrapom na svete a jedným z najvyšších na západnej pologuli.







Pre bývalého predsedu Federálneho rezervného systému Alana Greenspana, hovorí o kríze aj predaj pánskej spodnej bielizne. Korešpondent NPR Robert Krulwich už v roku 2008, uprostred globálnej finančnej krízy, povedal, že mu Greenspan vysvetlil, že keďže spodná bielizeň patrí k posledným kusom oblečenia, ktoré si muži chcú kúpiť, funguje to ako dobrý indikátor toho, keď sú časy ťažké. Greenspan údajne povedal, že predaj pánskej bielizne má tendenciu byť celkom konzistentným indexom, ale poklesy v predaji naznačujú, že to s financami je natoľko napäté, že sa páni rozhodnú odložiť nákup náhradných „spodkov“.







„Index dĺžky sukní“ sa objavil v diplomovej práci v 20. rokoch 20. storočia ekonóma z Wharton Business School Georgea Taylora. Teória hovorí, že sukne sa skracujú, keď sú trhy na vzostupe a predlžujú sa pri poklese. Ako príklady na podporu tejto teórie sa uvádza ekonomická bujarosť 20. rokov 20. storočia a objavenie sa sukní po kolená, alebo objavením sa minisukní v 60. rokoch minulého storočia v podmienkach silnejších finančných podmienok. Často sa však vyskytli otázky týkajúce sa dôveryhodnosti tohto indexu. Štúdia publikovaná v roku 2010 Ekonometrickým inštitútom Erasmus School of Economics v Holandsku zbierala mesačné údaje o dĺžke sukní medzi rokmi 1921 a 2009. „Hlavným zistením je, že táto mestská legenda platí, ale s časovým oneskorením asi tri roky,“ uviedli autori správy.





Ďalším zaujímavým indexom na meranie blížiacej sa recesie je index rúžu. Predseda predstavenstva Estee Lauder Leonard Lauder ho predstavil uprostred hospodárskeho poklesu v roku 2001. Tvrdil, že ženy budú míňať viac na drobný luxus, ako napríklad rúž, keď sú ťažké časy. Táto teória sa nepotvrdila počas pandémie Covid-19 v roku 2020, keď predaj mejkapu klesol, keďže spotrebitelia boli počas blokovaní nútení zostať doma.



Russ Mould, riaditeľ investičného výskumu v AJ Bell, pre CNBC povedal, že hoci by sa investori nemali implicitne spoliehať na tieto netradičné ekonomické ukazovatele, oplatí sa ich však stále sledovať. Pripomenul, že keď ceny luxusných tovarov ako šampanské a umenie raketovo rastú súčasne s cenami akcií, spätným odkupovaním akcií, fúziami a akvizíciami a dlhmi, mali by investori začať pociťovať trochu väčšie obavy. „Je to druh býčieho trhu, správanie typu „tieto šťastné dni budú trvať navždy”, jednoducho nemôže vydržať večne, pretože to tak nikdy nie je,” povedal.