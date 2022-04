Svetové ceny potravín v marci vystúpili na ďalší rekord

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 17:35 -

Index, ktorý sleduje ceny obilnín, rastlinných olejov, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru na medzinárodných trhoch, v marci vystúpil na 159,3 bodu z revidovaných 141,4 bodu vo februári. Pôvodne FAO februárovú hodnotu stanovila na 140,7 bodu.

Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami pšenice, kukurice, jačmeňa a slnečnicového oleja cez Čierne more. Šesť týždňov trvajúca invázia Moskvy do susednej krajiny zastavila ukrajinský vývoz.

Organizácia FAO minulý mesiac varovala, že ceny potravín a krmív by sa v dôsledku konfliktu na Ukrajine mohli zvýšiť o osem až 20 percent, čo by viedlo k nárastu podvýživy vo svete. V predbežnom hodnotení ruskej invázie do susednej krajiny vtedy organizácia konštatovala, že nie je jasné, či bude Ukrajina schopná v prípade dlhotrvajúceho konfliktu žať úrodu.

Ukrajinský premiér Šmyhal dnes uviedol, že tohtoročný zber obilia bude pravdepodobne o 20 percent nižší ako vlani, pretože sa kvôli ruskej invázii zmenšila osevná plocha. Poľnohospodári podľa neho nemajú dostatok pohonných hmôt. Ukrajina však vie, ako im zásoby paliva zaistiť, dodal. Povedal tiež, že krajina má veľké zásoby obilia, obilnín a rastlinného oleja, aby v tomto ohľade zabezpečila svojich obyvateľov.

FAO zohľadnila, že 20 percent ukrajinskej plochy ozimín nebude zberaných a znížila svoj odhad svetovej produkcie pšenice v roku 2022 na 784 miliónov ton z 790 miliónov ton, s ktorými počítala minulý mesiac.

Agentúra ďalej zredukovala svoj výhľad svetového obchodu s obilninami v hospodárskom roku 2021 až 2022. Vývoz z Indie, Európskej únie, Argentíny a Spojených štátov podľa nej kompenzuje narušenie exportu z oblasti Čierneho mora len čiastočne.

Vlani bola Ukrajina druhým najväčším dodávateľom obilnín do Európskej únie. Poradenská spoločnosť APK-Inform, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom, minulý mesiac zverejnila oveľa pesimistickejší odhad tohtoročnej úrody obilnín na Ukrajine ako Šmyhal. Medziročne podľa nej kvôli zníženiu osevnej plochy klesne o 54,6 percenta na 38,9 milióna ton.