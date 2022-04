Rezorty požadujú dodatočné financovanie vo výške 3,7 miliardy eur

dnes 15:46 -

I keď od schválenia štátneho rozpočtu uplynuli iba necelé štyri mesiace, jednotliví ministri by chceli zvýšiť svoje výdavky spolu o 3,7 miliardy eur. Po tlačovej konferencii venovanej zlepšeniu výberu dane z pridanej hodnoty to v piatok povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Aktuálne platný zákon o štátnom rozpočte pritom už predpokladá deficit vo výške 5,2 miliardy eur alebo 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP).

"My sme na tento rok urobili rozpočet, ktorý je deficitný, ale medzičasom sa nazbierali nové požiadavky mimo rozpočtu na 3,7 miliardy eur. Práve toto sú diskusie v rámci koalície, kde každý minister by chcel peniaze navyše, ale ani jeden neprichádza s návrhom, odkiaľ na to zobrať," povedal Matovič.

Niektoré požiadavky ministrov, ako napríklad príspevok pre rekordnou infláciou najohrozenejšie skupiny obyvateľov, nakoniec pravdepodobne budú zrealizované. Koalícia na podporu dôchodcov či viacdetné rodiny podľa Matoviča v súčasnosti hľadá dohodu a tiež zdroje. Jedným z nich by podľa ministra mohla byť napríklad daň z hazardu.

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajine je aktuálne aj zvýšenie rozpočtu na obranu. Matovič pripustil, že niektoré krajiny východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO) očakávajú výdavky na obranu až vo výške 2,5 % HDP. Minister pripomenul, že rezort peniaze nerozdeľuje a je iba v pozícii účtovníka. "Pýtame sa, kto to zaplatí. Musí byť spoločná dohoda, aké budú zdroje krytia," dodal Matovič.