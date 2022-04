Poznáme plán na zníženie závislosti od ruského plynu

Zdroj: across

Všetci sa chceme odpojiť, avšak s čo možno najmenším dopadom na európske ekonomiky a priemysel. Problémom je, že rýchle riešenie diverzifikácie dodávok neexistuje. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) však prišla s desaťbodovým plánom, ktorý by znížil import ruského plynu do konca roka 2022 o 50 miliárd m3, čo predstavuje zníženie o približne 30 %. Tu je:



1. Neuzatvárať nové kontrakty na plyn - časť kontraktov vyprší do konca roka 2022, no niektoré až koncom desaťročia.

2. Nahradiť ruské dodávky plynu z iných krajín - takto sa dá 10 miliárd m3 plynu dodať z Alžírska či Nórska a 20 miliárd m3 skvapalneného plynu cez dodávky LNG.

3. Uzákoniť povinnosť naplnenia zásobníkov pred zimou na 90 %, čo bude zvyšovať odolnosť EÚ.

4. Urýchliť výstavbu fotovoltaiky a veterných elektrární - dotácie vo výške 20 % by mohli až o 100 % zvýšiť súčasné investície do rozšírenia solárnych kapacít.

5. Maximalizácia výroby energie z existujúcich zdrojov - biopalivá a jadro.

6. Zaviesť opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov elektriny – zastropovať ceny alebo zdaniť zisky.

7. Urýchliť výmenu plynových kotlov za tepelné čerpadlá.

8. Urýchliť zlepšenie energetickej účinnosti v budovách a priemysle.

9. Povzbudenie spotrebiteľov k dočasnému zníženiu termostatu. V EÚ je priemerná teplota v budovách 22 °C. Každé zníženie o 1 stupeň prinesie úsporu 10 miliárd m3 plynu ročne.

10. Zvýšiť úsilie o diverzifikáciu a dekarbonizáciu zdrojov energetického systému – vodíkové riešenia.







Riziko recesie v USA rastie

V poslednom týždni badať miernu nervozitu na akciových trhoch. Dôvodom sú informácie o inverznej výnosovej krivke na dlhopisoch. Čo to vôbec je? Ide o porovnanie 10-ročnej dlhopisovej výnosovej krivky a 2-ročnej dlhopisovej výnosovej krivky. Inak povedané, za dlhší dlhopis by mal investor dostať spravidla vyšší výnos, ako za krátky. Dôvodom je, že čas, za ktorý sa dostane k svojim peniazom, je dlhší.



Nedávno bol na amerických dlhopisoch s dvojročnou splatnosťou výnos okolo 1 % a na 10-ročných okolo 2,5 %. Tým, ako centrálna banka plánuje sťahovať likviditu a stimuly z trhu a blíži sa ďalšie zvyšovanie sadzieb, výnosy na krátkodobých dlhopisoch rastú prudšie, ako na dlhodobých. Dokonca výnos na dvojročnom dlhopise sa prehupol cez 2,7 % pričom na 10-ročnom dosahoval 2,66 %. Práve takáto inverzita výnosov, kedy sú kratšie úroky vyššie ako dlhé, v minulosti naznačovala možnosť recesie. Po takomto signáli recesia prichádzala v priemere o 18 mesiacov.



„Už nevidíme, že Fed dosiahne mäkké pristátie. Namiesto toho predpokladáme, že agresívnejšie sprísnenie menovej politiky zatlačí ekonomiku do recesie," napísal v správe ekonóm Deutsche Bank Matthew Luzzetti.



Tabuľka ukazuje začiatok a koniec recesie po tom, čo sa na trhu objavil fenomén inverznej krivky, ktorý naznačoval príchod budúcej recesie



ECB bude rozhodovať o úrokových sadzbách

Nový týždeň prinesie zasadnutie Európskej centrálnej banky, ktorá bude rozhodovať o úrokových sadzbách. Jej komentár bude pozorne sledovaný trhovými subjektmi. Svoju úlohu zohrá vyjadrenie sa k rusko-ukrajinskému konfliktu a názor banky na prípadné odpojenie EÚ od plynu. Taktiež uvidíme, ako sa vyvíja inflácia v USA a týždeň bude končiť už vo štvrtok, nakoľko v piatok je Veľký piatok a burzy v EÚ, ako aj v US budú čiastočne zatvorené.