Začala sa rekonštrukcia mosta pri Sirníku, stáť bude 4,1 milióna eur

Košický samosprávny kraj (KSK) začal s komplexnou rekonštrukciou mosta cez rieku Ondava pri obci Sirník (okr. Trebišov), ktorý je v havarijnom stave. Práce by mali trvať do novembra tohto roka, z krajského rozpočtu si to vyžiada 4,1 milióna eur. Ide o najväčšiu rekonštrukciu mosta v histórii KSK.

Demolačné práce sa začali v piatok, odstránené bolo aj dočasné premostenie v časti nosnej konštrukcie. Predseda KSK Rastislav Trnka konštatoval, že ide o najdlhší most v správe kraja, ktorý má takmer 200 metrov, čomu zodpovedajú aj technické opatrenia, postup prác i cena. „Chápem, že pre obyvateľov je náročné obchádzať každý deň 56 kilometrov do práce či školy, preto sa zo všetkých síl snažíme zrekonštruovať most čo najskôr. Ťažká technika odstráni v najbližších týždňoch zo Sirníka približne 900 ton sutín, ktoré tvoria nosnú konštrukciu. Po tom budeme môcť vybudovať nový most, ktorý bude bezpečný pre všetkých,“ uviedol Trnka.

Kraj informoval, že zhotoviteľ v uplynulých dňoch začal prípravné práce odfrézovaním vozovky a nasledovalo odstránenie približne 20-metrového dočasného premostenia. V rámci búracích prác odstránia 33 nosníkov, vybúrané budú aj opory mosta a časti pilierov, ktoré vybudujú nanovo. „Súčasťou prác bude zosilnenie komorovej časti mosta, zhotovená bude tiež nová nosná konštrukcia, ktorú budú tvoriť železobetónové nosníky. Práce budú zahŕňať aj zhotovenie novej izolácie mosta, odvodnenia, ríms, bezpečnostných zariadení, ako aj chodníkov,“ priblížil riaditeľ investičného úseku Správy ciest KSK Matej Pindroch. V záverečnej fáze vybudujú novú vozovku mosta a chodníky a dôjde k úpravám pod mostom.

Do ukončenia výstavby mosta budú obyvateľom slúžiť obchádzkové trasy. V smere z Veľkých Kapušian sa do Trebišova dostanú cez Oborín a Trhovište a ďalej po ceste I/19 do Sečoviec. V smere z Trebišova vedie obchádzka po ceste I/79 do Kráľovského Chlmca alebo cestami druhej a tretej triedy.

„Pri tejto rekonštrukcii je našou prioritou, aby dopravné obmedzenia ovplyvňovali obyvateľov čo najkratšie. Aj preto bola jednou z podmienok súťaže nielen cena, ale aj doba výstavby. Zhotoviteľ preto posilnil kapacity, pracovať by sa tu malo sedem dní v týždni. Vďaka tomu by sa malo podariť dokončiť rekonštrukciu do ôsmich mesiacov, most by sme chceli pre vodičov sprejazdniť najneskôr v novembri tohto roka,“ dodal Trnka.

Most z roku 1965 prvýkrát uzatvorili 21. júna 2021, keď došlo k popraskaniu časti nosníkov. V novembri kraj sprejazdnil dočasné premostenie. Opätovne ho uzatvorili 10. marca tohto roka, keď bol zistený vznik trhlín na ďalších nosníkoch a hrozil kolaps nosnej konštrukcie.