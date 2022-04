Rusko predložilo dôvod, prečo je dobré vlastniť zlato, ale nikto si to nevšíma 

Zdroj: marketwatch

Zavaľnyj hovoril minulý týždeň na tému všetkých ekonomických a finančných sankcií uvalených na Rusko po invázii na Ukrajinu. Väčšinou sa v svojich poznámkach zameriaval na to, že Rusko by mohlo reagovať na sankcie prechodom z amerického dolára na krypotomeny pri medzinárodnom obchodovaní. Treba sa však všimnúť, že Zavaľnyj pridal bitcoin až na koniec dlhého zoznamu iných menových a obchodných opcií, takmer ako dodatočný nápad. Môže to mať samozrejme niekoľko racionálnych dôvodov, napríklad, že bitcoin je zatiaľ stále iba v plienkach, je mimoriadne nestály, široko otvorený manipuláciám a masívnemu odčerpávaniu energie vo svete, ktorý čelí energetickej kríze, ale tiež neponúka žiadnu záruku súkromia. Západné úrady môžu sledovať všetky transakcie na blockchaine, čoho výsledkom je napríklad to, že môžu dokonca získať späť bitcoinové výkupné.



Oveľa zaujímavejšia bola hlavná myšlienka Zavaľného, aj keď bola väčšinou prehliadaná. Ak chcú iné krajiny nakupovať ropu, plyn, iné komodity alebo čokoľvek iné od Ruska, povedal, že „nech platia buď v tvrdej mene, a tou je pre nás zlato, alebo platia tak, ako je to pre nás výhodné, teda v národnej mene.” Inými slovami, Rusko s radosťou akceptuje národnú menu ako je jüan, líra, alebo čokoľvek iné, teda aj ruble, alebo „tvrdú menu“ a to už pre Rusko neznamená americké doláre, znamená to zlato. „Dolár pre nás prestáva byť platobným prostriedkom, stratili sme oň úplne záujem," dodal Zavaľnyj, pričom dolár nenazval krajšie než "obaly od cukríkov".



Čo to bude znamenať?

Možno nič. Alebo možno veľa. Najmä budú Rusko nasledovať ďalšie krajiny ako Čína, India a iné, ktoré nemusia súhlasiť s tým, že Washington má pod kontrolou globálny finančný systém prostredníctvom svojej monopolnej moci nad svetovou rezervnou menou.







A to je práve ten argument, prečo by bolo dobré mať aspoň nejaké zlato v dlhodobom investičnom portfóliu. Nie, nie preto, že by jeho cena zaručene rástla, hoci predpoklad na to je, keď bude všetko ostatné stagnovať, alebo klesať. Zatiaľ tento rok zlato a komodity rastú, zatiaľ čo takmer všetko ostatné, vrátane veľkých akcií, malých akcií a vládnych dlhopisov, je v červených číslach.



Ako by tomu bolo v geopolitickej alebo finančnej kríze, keď sa nezápadný blok rozhodne napadnúť americkú finančnú hegemóniu a „kráľovský dolár“?

Čína tvorí podľa niektorých ukazovateľov najväčšiu svetovú ekonomiku. Viac ako polovica svetovej populácie žije v Ázii. Prečo by mali naďalej platiť Amerike za privilégium obchodovať medzi sebou?



Nemusíte byť fanúšikom zlata, len zvážte jeho pozíciu. Niet pochýb, že má svoje využitie. Zlato je úplne súkromné. Je úplne nezávislé od systému SWIFT alebo akéhokoľvek iného bankového systému. A napriek vzostupu kryptomien zostáva najrozšírenejšou a životaschopnou globálnou menou, ktorú nekontroluje žiadna jednotlivá krajina.

Pred desiatimi rokmi sa veľa písalo o tom, ako Vladimir Putin a ruská centrálna banka nakupovali množstvo fyzického zlata. Nedávne udalosti ukazujú, že mali nakúpiť oveľa viac. Keď Putinova armáda minulý mesiac napadla Ukrajinu, západné mocnosti zmrazili devízové rezervy, ktoré ruská vláda držala v trezoroch svojich bánk. Podľa ministra financií Antona Siluanova to predstavovalo hodnotu približne 300 miliárd dolárov alebo takmer polovicu všetkých ruských rezerv. To spôsobilo, že vláda krajiny prišla o peniaze a rubeľ sa prepadol. Putinov minister zahraničných vecí označil tento krok za „krádež“ a priznal, že bol neočakávaný.



Keby však Rusko v priebehu rokov premenilo všetky svoje devízové rezervy na zlato a premiestnilo ich do trezorov pod Kremľom, nemalo by takéto starosti. Napriek niektorým smiešnym náznakom, ako by Západ mohol nejako sankcionovať „ruské zlato“, neexistuje spôsob, ako zistiť identitu, národnosť alebo pôvod drahých kovov. Mince American Eagle alebo juhoafrické Krugerrandy sa dajú roztaviť na tehly. Zlato je zlato. A vždy sa dá premiestniť. Ak vezmete Krugerrand do akéhokoľvek väčšieho mesta kdekoľvek na svete, nájdete ľudí ochotných a dychtivých vziať vám ho z rúk výmenou za akúkoľvek inú menu, ktorú si poviete. Áno, ako zdôraznil Warren Buffett, zlato je úplne neproduktívne aktívum, na rozdiel od akcií, dlhopisov, poľnohospodárskej pôdy alebo čohokoľvek iného. Ale taký je aj kufor plný jenov, dolárov, eur, libier či jüanov.



Podľa údajov Svetovej rady pre zlato, obchodnej asociácie zlatého priemyslu, má svetová zásoba zlata hodnotu približne 13 biliónov dolárov pri súčasných cenách, čo je asi 16-krát viac ako nominálna hodnota všetkých bitcoinov. Nikto nevie, čo by sa stalo s hodnotou a cenou keby opäť začala konkurovať americkému doláru ako rezervnej mene. Svetové doláre majú hodnotu niekde okolo 37 biliónov dolárov. Denný objem obchodovania so zlatom pri súčasných cenách je na úrovni asi 160 miliárd dolárov, čo prevyšuje bitcoinový trh, dokonca aj v dnešnom boome, niekde medzi 6 a 40 násobne, v závislosti od toho, akým číslam veríte.





So zaujímavým príkladom prichádza Doug Ramsey, hlavný investičný riaditeľ Leuthold Group, portfólio menom „All Asset No Authority“. V tomto portfóliu sú zastúpené všetky triedy likvidných aktív a pozostáva z rovnakých váh 7 rôznych aktív: index S&P 500 veľkých amerických akcií, index Russell 2000 RUT, malých amerických akcií, index MSCI EAFE EFA, veľkých akcií na rozvinutých medzinárodných trhoch (rozumej Európe, Japonsku a Austrálii), 10-ročných amerických vládnych dlhopisov, investičných trustov do nehnuteľností, indexu komodít...a zlata. Argumentom je, že jednému alebo dvom z týchto aktív sa v určitom bode vždy darí. Portfólio, tvrdí Ramsey, minimalizuje riziko katastrofy, pretože nikdy nenastal čas, kedy by všetky triedy aktív zlyhali. Dokonca aj počas Veľkej hospodárskej krízy sa dlhopisom a zlatu darilo.



Dá sa ísť ešte ďalej a ako to urobil istý sledovaný investičný guru a stratég, ktorý svoje dôchodkové portfólio roky ponechal len na dve aktíva. Dve tretiny peňazí mal v globálnom akciovom portfóliu a jednu tretinu bola v zlate. Bola to poistka pred chybami medzinárodnej politiky a krízou. Tvrdil, že zlato je jediná vec, ktorá by fungovala, všetko ostatné zlyhá.

Inými slovami, argumentom nie je, že by sme mali chcieť mať všetko v zlate, alebo väčšinu v zlate, ale že chceme vlastniť aspoň nejaké zlato, jednoducho kvôli diverzifikácii.



Dôležitosť zlata často podkopávajú jeho zarytí priaznivci, známi ako „zlaté chrobáky“. Niekedy pripisujú kovu kvázi náboženský status alebo tvrdia, že je to jediná „skutočná“ mena. Pravda je však taká, že platidlom môže byť čokoľvek, a ak skončíme ako v knihe „Cesta“ od Cormaca McCarthyho, možno že zistíme, že jedlo, toaletný papier či lieky sa stanú všeobecne akceptovanými. Popierači zlata však idú do opačného extrému a tvrdia, že zlato predsa nie je a nemôže byť mena ani rozumná investícia. Súčasná kríza ukazuje, aký je tento prístup nesprávny.