Zastavením tranzitu plynu z Ruska by Slovensko prišlo o 300 miliónov eur ročne

dnes 14:16 -

Úplné zastavenie tranzitu ruského plynu by okrem problémov s náhradou jeho dodávok pre slovenské podniky a domácnosti prinieslo aj ekonomickú stratu pre štát. Ten totiž ročne na dividendách a daniach inkasuje za prepravu plynu približne 300 miliónov eur. Cez Slovensko sa ročne prepraví okolo 40 až 70 miliárd kubických metrov (m3) ruského plynu a štát má v spoločnosti eustream, ktorá prepravu zabezpečuje, 51-percentný podiel, upozornila aktuálna analýza spoločnosti FinStat.

"Ak by sa výrazne obmedzil prítok plynu z Ruska, v konečnom dôsledku by štát mohol prísť na príjmoch približne o 300 miliónov eur ročne, a to len v prípade spoločnosti eustream, a. s. Štát by tak stratil 0,77 % príjmov verejnej správy (2021). Samozrejme by záležalo na riešení celej situácie, avšak eustream, a. s., prepraví ročne viac ako 90 % plynu, ktorý nekončí v slovenskom priemysle alebo domácnostiach," uviedol analytik Martin Lindák. Dividendy z eustreamu dosahujú približne 100 miliónov eur ročne a daň z príjmu ďalších 125 miliónov eur. Okrem toho spoločnosť odvádza aj daň z pridanej hodnoty.

Slovensko má podiel, no bez manažérskej kontroly prostredníctvom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a SPP Infrastructure okrem eustreamu aj v spoločnosti SPP-distribúcia, Nafta, či v prevádzkovateľoch zásobníkov plynu Pozagas a českom SPP Storage. Prerušenie tranzitu by sa však priamo dotklo iba eustreamu, ktorý zabezpečuje tranzit plynu a inkasuje prepravné poplatky.

Spolu štát dostane prostredníctvom dividend z energetických podnikov 400 až 600 miliónov eur, pričom najväčší podiel má práve SPP. V roku 2019 boli podľa Lindáka štátu vyplatené dividendy vo výške 512 miliónov eur, z čoho 70 % tvorila dividenda z SPP. V roku 2020 boli celkové dividendy vo výške 443 miliónov eur, pričom dividenda z SPP tvorila 54 %, teda 239 miliónov eur.