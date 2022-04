Inflačná pomoc občanom SR v núdzi by mala dosiahnuť 133 mil. eur

dnes 14:16 -

Inflačná pomoc štátu slovenským občanom v núdzi by mala dosiahnuť asi 133 miliónov eur. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii v návrhu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Pomoc by mala byť podľa jeho slov vyplatená do konca júna.

"Pomoc je rozčlenená na tri skupiny osôb. Prvá je pomoc rodinám v hmotnej núdzi vo výške 5,8 milióna eur, ďalej pomoc pre rodiny s deťmi vo výške 101,7 milióna eur a pomoc pre nízkopríjmové skupiny bez detí vo výške 25,5 milióna eur," priblížil Krajniak.

Príspevok vo výške 100 eur podľa neho dostanú ľudia v hmotnej núdzi, ktorých je asi 122.000 v takmer 58.000 domácnostiach. Rodičia nezaopatrených detí dostanú taktiež jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa. Bude sa to týkať asi jedného milióna detí vo veku dieťaťa do 19 rokov vrátane.

"Pre nízkopríjmového rodiča, ak pracuje a má príjem nižší ako 804 eur mesačne, navrhujeme aj zvýšenie daňového bonusu na 100 eur. Bude sa to týkať 258.000 rodičov a 468.000 detí," poznamenal minister.

"Nízkopríjmoví uchádzači o zamestnanie bez detí, poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu osobe s ŤZP a osoby v dôchodkovom veku, ktorým nevznikol nárok na dôchodok - vo všetkých týchto prípadoch by sa jednalo o jednorazový príspevok vo výške 100 eur," dodal minister práce.

Krajniak zdôraznil, že on osobne a hnutie Sme rodina na dofinancovanie inflačnej pomoci preferujú vyšší výber dane z tabaku, alkoholu a z hazardných hier. "Druhá možnosť, ktorú si vieme predstaviť a ktorá je pre nás prijateľná, je viazanie investícií, ktoré máme v štátnom rozpočte na tento rok, a to o spomínanú celkovú sumu až do momentu, kým sa neukáže, že daňové príjmy umožnia v druhom polroku 2022 uvoľniť ich viazanie," dodal Krajniak.