Reforma 1. piliera zvýši udržateľnosť, v prvých rokoch však budú deficitná

Navrhovaná zmena 1. piliera, ktorú v stredu (6.4.) schválila vláda, by zlepšila dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií o približne 1 miliardu eur alebo 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Oproti pôvodnému návrhu to predstavuje zlepšenie o približne 205 miliónov eur ročne. V aktuálnom stanovisku to konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Zároveň však upozorňuje, že v prvých rokoch bude reforma deficitná.

"Najbližších 13 rokov bude pre verejné financie predstavovať voči pôvodnému návrhu síce polovičnú, ale naďalej stále negatívnu dodatočnú záťaž. Tá vznikne hlavne zavedením rodičovského bonusu," priblížila RRZ. Vyčíslila, že napríklad v roku 2023 si táto úprava vyžiada náklady 253 miliónov eur, v porovnaní s 567 miliónmi eur v odhade pôvodného návrhu.

Seniori v dôchodkovom veku by mohli podľa schváleného návrhu od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Ten by mal byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta zaplatených odvodov ich detí. Pôvodný návrh ministerstva práce hovoril o možnosti poukázať 2,5 percenta.

Rozpočtová rada v návrhu víta sprísnenie podmienky poberania predčasného dôchodku jeho naviazaním na minimálny dôchodok, čo by malo znížiť pravdepodobnosť, že predčasné dôchodky budú dotované ostatnými prispievateľmi.

"Kľúčovou zmenou, ktorá zlepšuje bilanciu dôchodkového systému, je opätovné zavedenie automatu dôchodkového veku (naviazanie na strednú dĺžku života). Predovšetkým vďaka tomuto opatreniu je celkový vplyv reformy na dlhodobom horizonte pozitívny, preto rada upozorňuje na riziko, ak by sa malo toto opatrenie opätovne zvrátiť," uviedla RRZ.

Pripomenula, že princíp automatu dôchodkového veku bude v legislatíve ukotvený len formou bežného zákona a z minulosti existuje precedens o možnosti jeho zrušenia. Rada preto vníma riziko, že časom opäť dôjde k jeho oslabeniu z politických dôvodov.

"Pokiaľ princíp automatu dôchodkového veku nebude zakotvený ako ústavný princíp, existuje výrazné riziko, že bude opätovne zvrátený a vládou prijatá zmena 1. piliera by potom znamenala pre dôchodkový systém len prehĺbenie jeho deficitu, resp. zvýšenie neudržateľnosti dôchodkového systému," dodala vo svojom hodnotení RRZ.