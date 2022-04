Vláda neplní sľuby, nepostavila ani jeden nájomný byt

dnes 11:16 -

Súčasná vláda neplní svoje sľuby. Po dvoch rokoch vládnutia nepostavila ani jeden nájomný byt. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásili predstavitelia mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení. Tvrdia, že podpora výstavby nájomných bytov nebola ničím iným, "len marketingovým trikom na oklamanie verejnosti".

"Nájomné bývanie je naozaj veľkým problémom," zdôraznil predseda strany Tomáš Drucker s tým, že koaličné hnutie Sme rodina chcelo postaviť 25.000 bytov ročne, zatiaľ je to však nula. Člen predsedníctva Radoslav Baťo si myslí, že išlo o nereálny sľub. Po dvoch rokoch podľa neho vláda nesplnila ani jeden zo štyroch kľúčových záväzkov a opatrení na rozbehnutie štátom podporovaného nájomného bývania.

Nový stavebný zákon z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), ktorý je v legislatívnom procese, podľa Baťa "ide po ruke" developerom, ktorí si "kúpia pole za pár eur a potom tam postavia byty bez toho, aby do toho ľudia, okolie, samospráva, ktokoľvek mohli čo povedať". Výsledkom podľa jeho slov bude, že na Slovensku bude "eldorádo pre špekulantov s pozemkami" a štát nepostaví ani jeden nájomný byt.

Baťo skonštatoval, že štát by mal vyhlásiť investície do výstavby nájomného bývania za strategické. Nástroje na to, ako podporovať výstavbu nájomných bytov, zároveň podľa neho potrebujú mať samosprávy, nie developeri. Podotkol tiež, že štátne inštitúcie vlastnia nehnuteľnosti, medzi ktorými sú budovy vhodné aj na nájomné bývanie, pričom pasportizácia štátneho majetku podľa neho nemôže trvať viac ako rok.