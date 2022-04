Pre vojnu na Ukrajine Taliansko zhoršilo odhad vývoja ekonomiky

dnes 20:46 -

Taliansko zhoršilo odhad vývoja ekonomiky v tomto roku, pričom ako dôvod uvádza vplyv vojny na Ukrajine. Na druhej strane, Rím potvrdil pôvodnú prognózu v oblasti rozpočtového deficitu. Poukazuje na to návrh takzvaného Ekonomického a finančného dokumentu (DEF) ministerstva financií.

Podľa odhadov ministerstva by talianska ekonomika mala v tomto roku vzrásť o 3,1 %. V predchádzajúcej prognóze zo septembra minulého roka počítalo ministerstvo s rastom o 4,7 %. Aj vyhliadky na rok 2023 sú horšie, než hovoril septembrový odhad. V ňom sa očakával rast na úrovni 2,8 %, teraz ministerstvo odhaduje, že ekonomika vzrastie v budúcom roku o 2,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ako uvádza návrh DEF, ekonomika Talianska pravdepodobne zaznamenala v 1. kvartáli pokles. V 2. štvrťroku sa počíta so zotavením, dokument však upozorňuje na problémy súvisiace s udalosťami na Ukrajine. "Pretrvávajúci vojnový konflikt by mal vážne dôsledky na vývoj inflácie a tempo rastu," uvádza sa v návrhu DEF.

V prípade najhoršieho scenára, ktorý počíta s vážnymi problémami pri dodávkach zemného plynu do Talianska a ďalších krajín Európskej únie, ministerstvo financií odhaduje tohtoročný rast ekonomiky iba na úrovni 0,6 %. V budúcom roku by sa v takom prípade tempo rastu ešte spomalilo na 0,4 %.

Čo sa týka rozpočtového deficitu, ten ministerstvo financií nemenilo. Naďalej očakáva, že dosiahne 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Prognózu ministerstvo nemenilo ani v prípade rozpočtového schodku na rok 2023. V ňom očakáva pokles na 3,9 % HDP.

Verejný dlh by mal tento rok dosiahnuť 147 % HDP oproti predchádzajúcemu na úrovni 149,4 % HDP. V budúcom roku by mal dlh Talianska opäť klesnúť, a to na 145,2 % HDP.