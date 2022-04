Otázka za milión: Koľko dlží Rusko Ukrajine?

Zdroj: voxeu

Od začiatku vojny na Ukrajine uplynul viac ako mesiac. Napriek krutému ničeniu v krajine ukrajinská armáda urputne bojuje a všetky veľké mestá zostávajú v ukrajinských rukách, okrem niektorých výnimiek. Ukrajinci, povzbudení týmto vývojom a podporou z celého sveta, začali premýšľať o tom, ako znovu vybudujú svoju krajinu a ako za to zaplatí Rusko. Otázkou je, koľko by to stálo. Aký je odhad ekonomických škôd, ktoré utrpela Ukrajina.



Vedci na zodpovedanie tejto otázky stanovili očakávania týkajúce sa rádovej veľkosti ekonomických strát, ktoré Rusko spôsobilo Ukrajine. Cieľom nebolo poskytnúť presný odhad, ale hornú hranicu. Výpočet bol jednoduchý. Predstavte si krajinu ako veľkú spoločnosť s viacerými závodmi. V normálnych časoch tieto závody produkujú (tvoria HDP). Ak by niektoré z týchto závodov zablokovala vojenská skupina najatá konkurentom, požadovali by odškodnenie za všetky ušlé príjmy.

Odhad škody spôsobenej ruskou inváziou možno získať porovnaním skutočnej cesty produkcie Ukrajiny s tým, čo by mohlo byť, keby ju Rusko nenapadlo. Takýto scenár „čo keby“ alebo potenciálny rast sa dá skonštruovať nájdením ekonomík východnej Európy, s ktorými je ukrajinská ekonomika z hľadiska predvojnového rastu najužšie prepojená. Tento prístup poskytuje spodný odhad nákladov, pretože strata výstupu meria iba priame a reverzibilné účinky. Nezapočítava straty na životoch (vrátane letu MH13 v roku 2015), stratu nehnuteľností, poľnohospodárskej pôdy premenenej na mínové polia, infraštruktúry a straty produktivity obyvateľstva zasiahnutého vojnou, okrem ďalších faktorov.







Aby vedci našli potenciálnu cestu rastu HDP Ukrajiny, analyzovali vzorku východoeurópskych ekonomík z databázy Svetového ekonomického výhľadu MMF z októbra 2021. Vychádzali z toho, že vojna začala pred ôsmimi rokmi, nie v roku 2022, preto odhadli lineárny vzťah medzi mierou rastu HDP Ukrajiny a mierami rastu ostatných ekonomík pomocou údajov od roku 1999 (po ukrajinskej kríze) do roku 2013 (pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2014). Opakovane odstraňovali najmenej štatisticky významné ekonomiky, až kým nezískali presnejšiu špecifikáciu. Hoci ide o krátke obdobie, model vykazuje silné štatistické prispôsobenie a vysvetľuje 86,4 % variácií rastu HDP Ukrajiny. Ako sa očakávalo, model kladie veľkú váhu na Poľsko, suseda Ukrajiny a podľa Európskej komisie jej najväčšieho obchodného partnera v Európe.



Použitie miery rastu Poľska a Estónska ako hnacích síl potenciálneho rastu Ukrajiny v období rokov 2014 – 2021 je konzervatívny prístup, pretože Poľsko a Estónsko boli zasiahnuté ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2014. Odhadovaný model použili na predpovedanie rastu HDP Ukrajiny na roky 2014-2021. Predikcia modelu pre potenciálny rast na roky 2014 a 2015 sa podstatne líši od skutočného rastu Ukrajiny v rokoch 2014-2015. Tento nesúlad je výsledkom ruskej agresie, ktorá sa začala v roku 2014. V období rokov 2016 – 2021 vedci zistili, že rast ukrajinského HDP predpovedaný z modelu založeného na Poľsku a Estónsku tesne kopíruje skutočný rast HDP Ukrajiny. Odráža relatívnu silu ukrajinského hospodárstva pred vojnou v roku 2022, aj keď nie je súčasťou EÚ ako Poľsko a Estónsko.

Vzhľadom na tieto zistenia použili na zostavenie potenciálnej trajektórie HDP Ukrajiny odhady modelu založené na mierach rastu Poľska a Estónska na obdobie rokov 2014 – 2021 a projekciách MMF pred rokom 2022 týkajúcich sa miery rastu HDP Ukrajiny na obdobie po roku 2021.







Zároveň ale potrebovali aj odhad dopadu útoku v roku 2022 na produkciu v roku 2022. Konzervatívny predpoklad hovorí o tom, že ruský útok, ktorý sa začal vo februári 2022, povedie v roku 2022 k poklesu HDP o 30 %. Predpokladali, že pokles predstavuje posun smerom dole na novú úroveň produkcie a že ekonomika pokračuje na ceste rastu pred vojnou, ktorú MMF predpokladal pred rokom 2022. To znamená, že ekonomika nebude čoskoro schopná dobehnúť svoju rastovú trajektóriu pred útokom v roku 2022, namiesto toho bude najmenej päť rokov nasledovať cestu nižšej úrovne. To je v súlade so skúsenosťami Ukrajiny po invázii v roku 2014.



Vedci porovnali potenciálny vývoj HDP Ukrajiny od roku 2014 s jeho skutočným vývojom v rokoch 2014 – 2021 a predpokladaným vývojom po rozsiahlej invázii vo februári 2022. Pred rokom 2014 všetky tri farby zobrazujú skutočné údaje. Modrá čiara v hornej časti ukazuje potenciálnu cestu ukrajinského HDP od roku 2014, ak by nedošlo k invázii v roku 2014 a vojne v roku 2022. V rokoch 2014 – 2021 využíva zástupný prístup „Poľsko + Estónsko“ a neskôr projekcie MMF pre Ukrajinu pred rokom 2022. Žltá čiara ukazuje skutočnú cestu ukrajinského HDP po invázii v roku 2014 a do roku 2022 a potenciálnu cestu po roku 2022, ako ju predpokladá MMF, ak by vojna v roku 2022 nenastala. Nakoniec, červená čiara v spodnej časti obrázku ukazuje skutočnú cestu Ukrajiny

Odhadovaná ročná strata HDP z invázie v roku 2014 sa meria zvislou vzdialenosťou medzi modrou a žltou čiarou. Jednoduchým sčítaním ročných strát od roku 2014 do roku 2021 sa získa kumulatívna strata 580 miliárd dolárov. Za predpokladu, že tieto peniaze boli investované do amerických 30-ročných štátnych dlhopisov, dostaneme celkovú stratu 630 miliárd dolárov. Toto číslo je viac ako 50-krát väčšie ako najväčšia pomoc vo výške 13,6 miliardy dolárov prijatá od USA. Očakávané škody z invázie v roku 2014 medzi rokmi 2022 a 2026 sú ďalších 410 miliárd dolárov.



Očakávaná ročná strata HDP z vojny v roku 2022 sa meria zvislou vzdialenosťou medzi žltou a červenou čiarou. Súčasná diskontovaná hodnota strát medzi rokmi 2022 a 2026 je 270 miliárd dolárov. Ak pokles HDP v roku 2022 bude 50 % namiesto predpokladaných 30 %, kumulatívne škody predstavujú 445 miliárd USD.



Otázka za milión má teda odpoveď v hodnote bilióna: Očakáva sa, že Rusko spôsobí škody vo výške 1,36 bilióna dolárov. Z toho 680 miliárd USD sú straty vzniknuté medzi rokmi 2014 a 2021, 155 miliárd USD sa očakáva v roku 2022 a zvyšných 525 miliárd USD počas rokov 2023-2026. Toto je nepochybne zjednodušený prístup. Ale aj keby obsahoval podstatnú chybu, je potrebné zahrnúť „bilión“ do slovníka vyjednávania. Bohužiaľ, vedci si myslia, že toto číslo je len spodná hranica a strata každým dňom rastie. A pokiaľ nedôjde k neobvyklému impulzu v raste Ukrajiny v porovnaní s predvojnovým potenciálom, strata bude po piatich rokoch ďalej rásť. Našťastie s cenami ropy na úrovni 100 USD môže Rusko splatiť tento dlh použitím 25 % svojich príjmov z ropy „len“ za 15 rokov. Stihlo by to aj za 11 rokov, ak by sa vyplatilo 300 miliárd dolárov z rezerv Centrálnej banky Ruska zmrazených v zahraničí.