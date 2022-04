Ako dokázal najbohatší muž sveta urobiť z Twitteru omnoho zaujímavejšiu firmu

Zdroj: the conversation;CNBC

Platformy sociálnych médií v poslednom čase trpia kvôli novo vyvinutým tlakom v ich ekosystémoch. Facebook vyhlásil, že funkcia Tracking Transparency od Applu zníži tržby spoločnosti v roku 2022 o približne 10 miliárd dolárov prijímacej strane systému Apple proti sledovaniu používateľov. ATT pozostáva z kontextových okien, ktoré sa používateľov pýtajú, či chcú byť sledovaní pri otváraní aplikácie. Ak to používateľ odmietne, vývojár aplikácie už nebude mať prístup k IDFA, čo je ID zariadenia, ktoré sa používa na zacielenie a meranie účinnosti on-line reklám. Funkcia ochrany osobných údajov tým narúša zákulisie mnohých mobilných reklám, najmä tých, ktoré potvrdzujú, či došlo k nákupu alebo stiahnutiu. Štúdia od firmy AppsFlyer na meranie reklám z októbra minulého roka naznačila, že 62 % používateľov iPhonov sa rozhodlo zrušiť zdieľanie svojho IDFA. V konečnom dôsledku tak ide o miliardy dolárov stratených príjmov, čo spôsobuje, že akcie Twitteru aj Meta v posledných mesiacoch chradnú.

Príchod Muska ako najväčšieho akcionára Twitteru pravdepodobne túto otázku nezmení, ale rieši dve ďalšie nedávne obavy investorov. Po prvé, Musk sa vyhrážal, že vytvorí konkurenčnú sieť sociálnych médií, kde sa budú dodržiavať ideály „slobody prejavu“. Hrozba, že tento vizionár a technologický líder vytvorí nového populárneho účastníka, nateraz pominula. Ukazuje to tiež, že Musk prichádza s víziou presadzovať zmeny v ekosystéme, čo nemožno brať na ľahkú váhu.



Po druhé, Muskova prítomnosť má potenciál urýchliť inovácie a konkurencieschopnosť Twitteru, čo sa spoločnosti v minulosti dostatočne nedarilo. S Jackom Dorseym, bývalým generálnym riaditeľom a spoluzakladateľom Twitteru, ktorý pred niekoľkými mesiacmi oznámil svoju rezignáciu, je dostatok priestoru na odvážne kroky, ktoré by mohli pomôcť platforme rásť nad rámec základov, na ktorých dnes stojí. Vieme teda, že investori Twitteru sú spokojní, otázne ale zostáva, či budú rovnako spokojní aj používatelia z dlhodobého hľadiska.







Twitter je ekvivalentom digitálneho mestského námestia, kde môže svoje myšlienky prezentovať nekonečné množstvo ľudí s nespočetným množstvom názorov. Na rozdiel od tradičného mestského námestia sú hlasy, ktoré počujeme, určené základnými algoritmami strojového učenia. Tie sú zamerané na maximalizáciu zobrazení a kliknutí, čo poháňa príjmy z reklamy. Nie sú zamerané na obohatenie našich životov tými najpremyslenejšími a najzaujímavejšími názormi.



Tento inherentný konflikt medzi sociálnymi a finančnými cieľmi skresľuje, kto je vypočutý a ako často. Toto je umocnené finančnými tlakmi na to, aby sa toto námestie každým finančným štvrťrokom rozrastalo, čo vytvára tlak na neustále optimalizáciu algoritmov, aby prilákalo čo najviac kliknutí. Tiež robí z týchto algoritmov proprietárnu tajnú hmlovinu, ktorá vytvára atmosféru nedôvery a dokonca mystiky okolo toho, ako takéto služby fungujú.



Musk, ktorý je sám známym užívateľom Twitteru, sa neraz vyjadroval o tom, že by algoritmy sociálnych médií mali byť otvorenejšie. Uvidíme, čo urobí v praxi, ale je to sľubný východiskový bod, ktorý by sa mohol stať prínosom pre Twitter.

Algoritmy s otvoreným zdrojom by nakoniec používateľom umožnili vybrať si nielen to, čo na platforme vidia a nevidia, ale aj spôsob, akým sa to stane. V takejto budúcnosti by si jeden používateľ mohol vybrať algoritmus naklonenia doprava, zatiaľ čo druhý by si vybral algoritmus naklonenia doľava. Platforma by nerobila výber v mene týchto používateľov. Takýto prístup by mohol zvýšiť trakciu Twitteru, ktorý už nejaký čas stagnuje. Čas ukáže, ako by to mohlo ovplyvniť príjmy spoločnosti, ale takýto odvážny krok by mohol vyvinúť tlak na Facebook a ďalších, aby ho nasledovali, čím by sa sociálne médiá mohli stať lepšími pre každého.



Tesla neminie takmer nič na reklamu. Zatiaľ čo popularita značky je viac než len Musk, netreba zabúdať na vyvádzanie tohto technologického miliardára, vrátane jeho tweetov. Musk je organickým marketingovým násstrojom v hodnote miliárd dolárov pre automobilovú spoločnosť. Musk však stále musí dodržiavať pravidlá na Twitteri ako každý iný, a to zahŕňa vylúčenie, ak náhodou zájde priďaleko. Počas niekoľkých posledných rokov mala Muska vo svojom hľadáčiku Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC), kvôli jeho tweetom. Počas jednej obzvlášť škaredej epizódy v roku 2018 sa Musk prostredníctvom Twitteru vyhrážal, že prevezme Teslu do súkromných rúk za cenu oveľa vyššiu, ako bola vtedajšia cena akcií. Nakoniec odstúpil z funkcie predsedu Tesly a súhlasil s tým, že právnici spoločnosti budú dohliadať na to, ako sa bude vyjadrovať na platforme sociálnych médií.



To, že je najväčším vlastníkom Twitteru, ho pred SEC neochráni. Objavili sa dokonca správy, že meškal s informovaním SEC o svojom poslednom kroku a odoslal najskôr nesprávny formulár. Existujú tiež otázky, či jeho hrozby ohľadom spustenia alternatívnej platformy pred kúpou podielu v Twitteri predstavujú manipuláciu s trhom. Keďže ho SEC v súčasnosti vyšetruje kvôli jeho tweetom z novembra, kedy sa pýtal svojich nasledovníkov, či by mal predať svoj podiel v Tesle, môže teraz vyvolať ďalší hnev zo strany regulátora.



Ale nech sa už na tomto fronte stane čokoľvek, Musk bude určite vedieť zvážiť, či niekedy prestane komentovať veci na sociálnej sieti, alebo nie. To je obrovská obranná výhoda Tesly pred stratou takého významného zdroja marketingu. Takže aj keď Musk bude tvrdiť, že sa kúpou podielu v Twitteri zameriava na slobodu prejavu, nezabúdajme, že je to on, kto môže z tohto obchodu získať najviac.







Väčšinu internetu a jeho používateľov teraz ovláda niekoľko spoločností vrátane Alibaba, Microsoft, Meta, Amazon, Google a v menšej miere Twitter. To vytvorilo mocenskú hierarchiu, kde sa mnoho startupov a investorov aktívne vyhýba oblastiam, kde tieto neustále rastúce ekosystémy rozšírili svoj dosah. Musk a Tesla boli doteraz pred týmto javom chránení tým, že sa zamerali na narušenie do značnej miery neprepojeného automobilového priemyslu, a to s veľkým úspechom. Kúpou Twitteru má teraz Musk určitý, už dobre zavedený priestor, odkiaľ môže bojovať proti týmto zakoreneným hráčom.



Jeho neslávne známy sklon k dlhodobému výhľadu a nekonvenčným strategickým rozhodnutiam pravdepodobne spôsobí, že dôjde k zmenám, aj keď dnes nie je jasné, ako to urobí. Určite sa dá s istotou povedať, že Twitter je teraz oveľa zaujímavejšia spoločnosť, než bola pred pár dňami.