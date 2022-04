Výskum: Globálny vládny dlh tento rok vzrastie na rekordných 71 biliónov dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 16:41 -

Za nárast globálneho vládneho dlhu sú predovšetkým USA, Japonsko a Čína, no očakáva sa, že veľká väčšina krajín zvýši svoje pôžičky.

Globálny vládny dlh v roku 2021 vyskočil o 7,8 % na 65,4 bilióna dolárov, keďže každá hodnotená krajina zaznamenala nárast pôžičiek, zatiaľ čo náklady na obsluhu dlhu klesli na rekordne minimum 1,01 bilióna dolárov, čo je efektívna úroková sadzba len 1,6 %, uvádza správa.



Náklady na obsluhu dlhu však v roku 2022 výrazne vzrastú a vyšplhajú sa približne o 14,5 % pri konštantnej menovej báze na 1,16 bilióna dolárov.

Spojené kráľovstvo pocíti najprudší vplyv v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb a vplyvu prudkého nárastu inflácie na značné množstvo dlhu Spojeného kráľovstva viazaného na index, spolu s nákladmi spojenými s ukončením programu kvantitatívneho uvoľňovania Bank of England.



„Pandémia mala obrovský vplyv na vládne pôžičky – a jej následky budú ešte nejaký čas pretrvávať. Tragédia, ktorá sa odohráva na Ukrajine, tiež pravdepodobne pritlačí západné vlády, aby si požičiavali viac na financovanie zvýšených výdavkov na obranu,“ povedala Bethany Payneová, portfóliová manažérka pre globálne dlhopisy v spoločnosti Janus Henderson. Nemecko už prisľúbilo, že od ruskej invázie na Ukrajinu navýši svoje výdavky na obranu na viac ako 2 % HDP v rámci prudkého politického posunu, spolu s vyčlenením 100 miliárd eur do fondu pre svoje ozbrojené zložky.



Očakáva sa, že nové štátne pôžičky dosiahnu v roku 2022 10,4 bilióna dolárov, čo je takmer tretina nad priemerom pred pandémiou Covid-19, podľa najnovšej globálnej správy o pôžičkách od S&P Global Ratings zverejnenej v utorok.



„Očakávame, že pôžičky zostanú na vysokej úrovni v dôsledku vysokých potrieb predlžovania dlhu, ako aj problémov s normalizáciou fiškálnej politiky, ktoré predstavuje pandémia, vysoká inflácia a polarizované sociálne a politické prostredie,“ povedala úverová analytička S&P Global Ratings Karen Vartapetová.



Očakáva sa, že globálne makroekonomické dôsledky prebiehajúceho konfliktu budú vyvíjať ďalší tlak na zvyšovanie potrieb vládneho financovania, zatiaľ čo prísnejšie menové podmienky zvýšia náklady vládneho financovania, zdôraznila správa. To predstavuje ďalšie komplikácie pre suverénne štáty, ktoré sa doteraz snažili znovu naštartovať rast a znížiť závislosť od financovania v cudzej mene a ktorých úroky už teraz nie sú zanedbateľné.



Vo vyspelých ekonomikách sa očakáva nárast nákladov na pôžičky, ale pravdepodobne zostanú na úrovni, ktorá vládam poskytne čas na konsolidáciu rozpočtu, uviedla S&P, čím vládam ponúkla čas na konsolidáciu rozpočtu a zameranie sa na reformy stimulujúce rast.