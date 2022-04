Švajčiarsko tesne neschválilo zákaz obchodov s ruskými energiami

dnes 16:01 -

Zahraničný výbor dolnej komory švajčiarskeho parlamentu tesnou väčšinou zamietol návrh Sociálnych demokratov na zákaz priameho aj tranzitného obchodu s plynom, ropou a uhlím zo strany firiem, v ktorých väčšinu kontroluje Rusko alebo osoby blízke Kremľu. Sociálni demokrati navrhovali zákaz obchodov týchto firiem do skončenia vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Hlasovanie skončilo v pomere 13 ku 12 hlasom v neprospech zákazu. To odštartovalo v parlamente ešte väčšie diskusie o ďalšom postupe v súvislosti so sankciami proti Rusku. Švajčiarsko je síce neutrálna krajina, Bern sa však pripojil k sankciám Európskej únie voči stovkám Rusov a ruských firiem za útok na Ukrajinu a do dnešných dní zmrazilo ich majetok v celkovej hodnote viac než 6 miliárd USD (5,47 miliardy eur).

Najnovšie sa mala riešiť otázka veľkých obchodníkov s komoditami, ako sú Trafigura a Vitol, ktoré majú sídlo vo Švajčiarsku. Tí hrajú kľúčovú úlohu v obchode s ruskými energiami.

Väčšina švajčiarskych politických strán schvaľuje postoj Švajčiarska pripojiť sa k sankciám EÚ, čo svojím spôsobom znamená porušenie tradície neutrality krajiny. Iba niektorí členovia pravicovej Ľudovej strany, najväčšej v parlamente, tento prístup kritizujú s tým, že vláda zachádza príliš ďaleko.