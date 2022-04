Flash analýza: Maloobchodníci zarobili vlani medziročne až o 16,4 % viac 

Zdroj: 365bank

Foto: TASR/Roman Hanc

dnes 15:35

Na rast maloobchodných tržieb ale mal vplyv aj bázický efekt, keďže tržby väčšiny predajní boli pred rokom ovplyvnené druhou vlnou pandémie a stým súvisiacimi opatreniami.

Ako sa vyvíjajú maloobchodné tržby v medziročnom porovnaní?

Za február tohto roka sa podarilo zarobiť medziročne viac až 8 z 9 oblastí maloobchodu. Vo väčšine odvetví pritom tržby rástli až dvojciferným tempom. Mal to na svedomí ústup pandémie a rušenie protipandemických opatrení a väčšia chuť našincov nakupovať.



Vo významnej oblasti maloobchodu, ktorou sú špecializové predajne s obuvou, oblečením, drogériou atď., tržby medziročne vzrástli až o zhruba 47 %. Nasledovali predajne s tovarom pre domácnosť (nábytok, elektronika, hobymarkety…), kde tržby vzrástli o 43 % a predajne zariadení pre informatiku a komunikáciu, kde sa tržby zvýšili o cca 42 %. Takmer 40 %-ný rast tržieb dosiahli aj obchodníci s tovarom pre kultúru a rekreáciu. Supermarkety a hypermarkety zarobili o zhruba 9 % viac ako pred rokom. Jediný medziročný pokles tržieb zaznamenali eshopy, ktoré zarobili zhruba o desatinu menej ako vlani. Je to dané hlavne zrušením protipandemických opatrení a návratom ľudí do klasických obchodov.

Ako sa budú vyvíjať tržby v obchode v ďalších mesiacoch?

Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch budú tržby našich obchodníkov rásť. Postupne ale môže dojsť k spomaleniu tempa ich rastu. Predpokladáme totiž, že spotreba našich domácností bude v tomto roku rásť len miernym tempom a našinci budú k nákupom pristupovať opatrene. Bude to mať na svedomí hlavne vysoká inflácia, ktorá bude počas tohto roka (a najvýraznejšie počas 1. polroka 2022) ukrajovať nemalú časť z našich príjmov.



Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank